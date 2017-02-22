СМИ: У ФИФА проблемы с поиском спонсоров перед ЧМ-2018
ФИФА испытывает трудности с поиском спонсоров в преддверии чемпионата мира-2018, утверждает Bloomberg.
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В настоящее время в списке спонсоров турнира всего девять компаний, в то время, как перед ЧМ-2014 их было 20. После завершения чемпионата мира в Бразилии ФИФА удалось найти всего одного нового спонсора высшей категории — китайскую компанию Wanda. Процесс продажи прав продолжается, но за полтора года до прошлого мундиаля почти все спонсорские соглашения уже были заключены, причем подтверждены еще за три года до начала чемпионата мира.
Ряд спонсоров отказались от сотрудничества с ФИФА
ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.
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