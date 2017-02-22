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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28864794/
22 февраля 2017, 15:08 | Футбол: Чемпионат мира | ИА REGNUM

Подготовкой Москвы к ЧМ-2018 довольны большинство горожан: опрос

Отношение к футболу и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году среди жителей Москвы положительное. Позитивно относятся к футболу более 60% опрошенных, а знают о предстоящем футбольном турнире около 90%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Посещать матчи на стадионах планируют 18% горожан, из которых большинство собирается пойти на стадионы Москвы (80%), а 9% — поехать в другие города России.

При этом реконструкция стадиона Лужники, который примет финал предстоящего турнира, является для москвичей узнаваемым проектом (77%), а среди тех, кто слышал о реконструкции, одобряют ее 83%.

Опрос проведен 1—7 февраля 2017 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории Москвы.
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МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Нижегородской области одобрило предоставление льгот по налогу на имущество объектам, построенным к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com.
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