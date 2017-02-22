Подготовкой Москвы к ЧМ-2018 довольны большинство горожан: опрос
Отношение к футболу и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году среди жителей Москвы положительное. Позитивно относятся к футболу более 60% опрошенных, а знают о предстоящем футбольном турнире около 90%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Посещать матчи на стадионах планируют 18% горожан, из которых большинство собирается пойти на стадионы Москвы (80%), а 9% — поехать в другие города России.
При этом реконструкция стадиона Лужники, который примет финал предстоящего турнира, является для москвичей узнаваемым проектом (77%), а среди тех, кто слышал о реконструкции, одобряют ее 83%.
Опрос проведен
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