Подготовкой Москвы к ЧМ-2018 довольны большинство горожан: опрос

Посещать матчи на стадионах планируют 18% горожан, из которых большинство собирается пойти на стадионы Москвы (80%), а 9% — поехать в другие города России.

При этом реконструкция стадиона Лужники, который примет финал предстоящего турнира, является для москвичей узнаваемым проектом (77%), а среди тех, кто слышал о реконструкции, одобряют ее 83%.