Стадион в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 освободили от налогов

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По решению региональных властей «Стадион Нижний Новгород», а также две тренировочные площадки освободят от налогов на имущество на время проведения чемпионата мира.

Как отметил председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев, действие закона будет распространяться на объекты с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года. «В дальнейшем спортивные объекты, построенные для чемпионата мира по футболу, будут хорошей базой для подготовки нижегородских спортивных команд для участия в крупных чемпионатах России и международных соревнованиях», — сказал Лебедев.