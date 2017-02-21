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21 февраля 2017, 20:55 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Стадион в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 освободили от налогов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Нижегородской области одобрило предоставление льгот по налогу на имущество объектам, построенным к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com.

МОСКВА 21 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Нижегородской области одобрило предоставление льгот по налогу на имущество объектам построенным к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com. Увеличить
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По решению региональных властей «Стадион Нижний Новгород», а также две тренировочные площадки освободят от налогов на имущество на время проведения чемпионата мира.

Как отметил председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев, действие закона будет распространяться на объекты с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года. «В дальнейшем спортивные объекты, построенные для чемпионата мира по футболу, будут хорошей базой для подготовки нижегородских спортивных команд для участия в крупных чемпионатах России и международных соревнованиях», — сказал Лебедев.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.
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