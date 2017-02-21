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21 февраля 2017, 19:12 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

3 марта подведут итоги использования видеоповторов

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на общем собрании 3 марта подведет итоги испытаний системы видеоповторов во время футбольных матчей, информирует официальный сайт организации.

Также на собрании в Лондоне обсудят использование четвертой замены в дополнительное время, наказание игрока за фол последней наджеды и возможность внедрения в качестве эксперимента временного удаления за желтую карточку.

Напомним, что в марте 2016 года стартовал тестовый этап системы видеоповторов. Нововведение должно проводиться в тестовом режиме в течение двух лет. Видеоповторы будут использованы в почти 20 соревнованиях в течение 2017 года. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино отмечал, что система может быть применена уже во время чемпионата мира 2018 года в России.
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