Программа бесплатного обучения английскому языку стартовала в городе ЧМ-2018 Калининграде

В библиотеках Калининграда начал работу клуб «KLD-2018» — проект, предполагающий бесплатное обучение английскому языку всех желающих. Как отметили в пресс-службе городской администрации, программа создана в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Клуб “KLD-2018” — для тех, кто заинтересован в том, чтобы у гостей Калининградской области остались только позитивные впечатления о нашем крае, кто хочет улучшить свой иностранный язык, чтобы быть готовым оказать помощь зарубежным гостям, познакомить их с историей нашего города, посоветовать самые интересные достопримечательности или просто указать дорогу», — говорится в сообщении.