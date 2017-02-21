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21 февраля 2017, 15:58 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Программа бесплатного обучения английскому языку стартовала в городе ЧМ-2018 Калининграде

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Программа бесплатного обучения английскому языку в рамках клуба «KLD-2018» стартовала в Калининграде, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com.

В библиотеках Калининграда начал работу клуб «KLD-2018» — проект, предполагающий бесплатное обучение английскому языку всех желающих. Как отметили в пресс-службе городской администрации, программа создана в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Клуб “KLD-2018” — для тех, кто заинтересован в том, чтобы у гостей Калининградской области остались только позитивные впечатления о нашем крае, кто хочет улучшить свой иностранный язык, чтобы быть готовым оказать помощь зарубежным гостям, познакомить их с историей нашего города, посоветовать самые интересные достопримечательности или просто указать дорогу», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.
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