Свыше двух млрд руб. направят дополнительно на развитие метро к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Депутаты нижегородского Заксобрания на очередном заседании одобрили изменения бюджета региона, связанные с дополнительными поступлениями средств из федерального центра. «Значительный объем поступлений в объеме 2 млрд 273 млн рублей будет дополнительно направлен на строительство метрополитена в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Также выделяются средства из областного бюджета на софинансирование ряда мероприятий в рамках программы подготовки к чемпионату», — сказал председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев.

Так на закупку подвижного состава и на капитально- восстановительный ремонт вагонов метрополитена Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 из областного бюджета будет направлено 191,9 млн рублей.

В феврале министр спорта Нижегородской области Сергей Панов сообщил, что в Нижнем Новгороде закупят 150 низкопольных автобусов и свыше 20 вагонов метро к ЧМ-2018, еще 34 вагона пройдут капитально-восстановительные работы по лизинговым схемам.