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21 февраля 2017, 11:14 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Свыше двух млрд руб. направят дополнительно на развитие метро к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Законодательное собрание Нижегородской области одобрило выделение дополнительно 2,273 млрд рублей на развитие метрополитена в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, передает корр. ТАСС из зала заседаний.

Депутаты нижегородского Заксобрания на очередном заседании одобрили изменения бюджета региона, связанные с дополнительными поступлениями средств из федерального центра. «Значительный объем поступлений в объеме 2 млрд 273 млн рублей будет дополнительно направлен на строительство метрополитена в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Также выделяются средства из областного бюджета на софинансирование ряда мероприятий в рамках программы подготовки к чемпионату», — сказал председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев.

Так на закупку подвижного состава и на капитально- восстановительный ремонт вагонов метрополитена Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 из областного бюджета будет направлено 191,9 млн рублей.

В феврале министр спорта Нижегородской области Сергей Панов сообщил, что в Нижнем Новгороде закупят 150 низкопольных автобусов и свыше 20 вагонов метро к ЧМ-2018, еще 34 вагона пройдут капитально-восстановительные работы по лизинговым схемам.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.
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