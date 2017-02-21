Свыше двух млрд руб. направят дополнительно на развитие метро к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Законодательное собрание Нижегородской области одобрило выделение дополнительно 2,273 млрд рублей на развитие метрополитена в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, передает корр. ТАСС из зала заседаний.
Депутаты нижегородского Заксобрания на очередном заседании одобрили изменения бюджета региона, связанные с дополнительными поступлениями средств из федерального центра. «Значительный объем поступлений в объеме 2 млрд 273 млн рублей будет дополнительно направлен на строительство метрополитена в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Также выделяются средства из областного бюджета на софинансирование ряда мероприятий в рамках программы подготовки к чемпионату», — сказал председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев.
Так на закупку подвижного состава и на капитально- восстановительный ремонт вагонов метрополитена Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 из областного бюджета будет направлено 191,9 млн рублей.
В феврале министр спорта Нижегородской области Сергей Панов сообщил, что в Нижнем Новгороде закупят 150 низкопольных автобусов и свыше 20 вагонов метро к ЧМ-2018, еще 34 вагона пройдут
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
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