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21 февраля 2017, 10:19 | Футбол: Чемпионат мира | PROUFU.ru

В Уфе определились с местом фан-зоны ЧМ-2018

Несмотря на то, что Уфа не оказалась в числе городов-хозяек чемпионата мира по футболу 2018 года, в Башкирии не собираются оставаться в стороне от грандиозного праздника.

На данный момент известно, что одна из команд-участниц во время проведения мундиаля может проживать в Уфе.

Как рассказывал в конце прошлого года вице-премьер республики Марат Магадеев, заинтересованные сборные в этом уже есть. Под эти цели сейчас подготавливается база футбольного клуба «Уфа», строительство идет полным ходом.

Сегодня, 21 февраля, глава администрации города Ирек Ялалов озвучил предполагаемое место для фан-зоны чемпионата мира, где смогут собираться болельщики и смотреть трансляции матчей на большом экране. Предполагается, что местом притяжения любителей футбола станет парк «Кашкадан».

Известно, что в нынешнем году планируется благоустройство парка. На эти цели будут выделены средства из бюджета. Часть финансирования должна быть получена из федерального центра.
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Пятый визит делегации ФИФА на стадионы ЧМ-2018 пройдет с 27 февраля по 3 марта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пятый операционный визит делегации Международной федерации футбола (ФИФА) на российские стадионы, на которых пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, состоится с 27 февраля по 3 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе оргкомитета «Россия-2018».
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