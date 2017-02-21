В Уфе определились с местом фан-зоны ЧМ-2018

На данный момент известно, что одна из команд-участниц во время проведения мундиаля может проживать в Уфе.

Как рассказывал в конце прошлого года вице-премьер республики Марат Магадеев, заинтересованные сборные в этом уже есть. Под эти цели сейчас подготавливается база футбольного клуба «Уфа», строительство идет полным ходом.

Сегодня, 21 февраля, глава администрации города Ирек Ялалов озвучил предполагаемое место для фан-зоны чемпионата мира, где смогут собираться болельщики и смотреть трансляции матчей на большом экране. Предполагается, что местом притяжения любителей футбола станет парк «Кашкадан».

Известно, что в нынешнем году планируется благоустройство парка. На эти цели будут выделены средства из бюджета. Часть финансирования должна быть получена из федерального центра.