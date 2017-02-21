В Уфе определились с местом фан-зоны ЧМ-2018
Несмотря на то, что Уфа не оказалась в числе
городов-хозяек чемпионата мира по футболу 2018 года, в Башкирии не собираются оставаться в стороне от грандиозного праздника.
На данный момент известно, что одна из
Как рассказывал в конце прошлого года
Сегодня, 21 февраля, глава администрации города Ирек Ялалов озвучил предполагаемое место для
Известно, что в нынешнем году планируется благоустройство парка. На эти цели будут выделены средства из бюджета. Часть финансирования должна быть получена из федерального центра.
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