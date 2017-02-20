Чемпион мира и Европы по футболу Пуйоль вновь посетит Россию
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира 2010 года и чемпион Европы — 2008 по футболу испанец Карлес Пуйоль на следующей неделе посетит Москву и
Санкт-Петербург. Об этом он сообщил в видеобращении на своей созданной официальной странице «ВКонтакте».
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«Прошлым летом я приезжал в Россию на запуск волонтерской программы ЧМ-2018, — сказал Пуйоль. — Мне очень понравилось, я ждал возможности вернуться! И вот я могу объявить, что на следующей неделе еду в
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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