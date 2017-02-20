Чемпион мира и Европы по футболу Пуйоль вновь посетит Россию

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«Прошлым летом я приезжал в Россию на запуск волонтерской программы ЧМ-2018, — сказал Пуйоль. — Мне очень понравилось, я ждал возможности вернуться! И вот я могу объявить, что на следующей неделе еду в Санкт-Петербург и Москву, кстати, не дадите мне пару советов, что надевать? Скоро увидимся».