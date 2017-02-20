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20 февраля 2017, 17:18 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Чемпион мира и Европы по футболу Пуйоль вновь посетит Россию

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира 2010 года и чемпион Европы — 2008 по футболу испанец Карлес Пуйоль на следующей неделе посетит Москву и Санкт-Петербург. Об этом он сообщил в видеобращении на своей созданной официальной странице «ВКонтакте».

МОСКВА 20 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира 2010 года и чемпион Европы — 2008 по футболу испанец <span class=error>Карлес</span> <span class=error>Пуйоль</span> на следующей неделе посетит Москву и <nobr>Санкт-Петербург.</nobr> Об этом он сообщил в <span class=error>видеобращении</span> на своей созданной <strong><span class=stop><a href=https://vk.com/carles5puyol target=_blank>официальной странице <span class=error>ВКонтакте</span></a></span>.</strong> Увеличить
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«Прошлым летом я приезжал в Россию на запуск волонтерской программы ЧМ-2018, — сказал Пуйоль. — Мне очень понравилось, я ждал возможности вернуться! И вот я могу объявить, что на следующей неделе еду в Санкт-Петербург и Москву, кстати, не дадите мне пару советов, что надевать? Скоро увидимся».

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пятый операционный визит делегации Международной федерации футбола (ФИФА) на российские стадионы, на которых пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, состоится с 27 февраля по 3 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе оргкомитета «Россия-2018».
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