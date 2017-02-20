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20 февраля 2017, 17:19 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Пятый визит делегации ФИФА на стадионы ЧМ-2018 пройдет с 27 февраля по 3 марта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пятый операционный визит делегации Международной федерации футбола (ФИФА) на российские стадионы, на которых пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, состоится с 27 февраля по 3 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе оргкомитета «Россия-2018».

Первый операционный визит делегации ФИФА состоялся в октябре 2014 года, второй — в сентябре 2015-го, третий — в апреле 2016-го, четвертый — в сентябре 2016-го.

Пятый визит станет последним перед проведением Кубка конфедераций. Делегация посетит стадионы в четырех городах турнира — Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В столице с помощью виртуального тура представители ФИФА ознакомятся с обновленными планами остальных арен чемпионата мира.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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