Пятый визит делегации ФИФА на стадионы ЧМ-2018 пройдет с 27 февраля по 3 марта
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пятый операционный визит делегации Международной федерации футбола (ФИФА) на российские стадионы, на которых пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, состоится с 27 февраля по 3 марта. Об этом сообщается в
пресс-релизе оргкомитета «Россия-2018».
Первый операционный визит делегации ФИФА состоялся в октябре 2014 года, второй — в сентябре 2015-го, третий — в апреле 2016-го, четвертый — в сентябре 2016-го.
Пятый визит станет последним перед проведением Кубка конфедераций. Делегация посетит стадионы в четырех городах турнира — Сочи, Москве,
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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