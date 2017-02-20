Пятый визит делегации ФИФА на стадионы ЧМ-2018 пройдет с 27 февраля по 3 марта

Первый операционный визит делегации ФИФА состоялся в октябре 2014 года, второй — в сентябре 2015-го, третий — в апреле 2016-го, четвертый — в сентябре 2016-го.

Пятый визит станет последним перед проведением Кубка конфедераций. Делегация посетит стадионы в четырех городах турнира — Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В столице с помощью виртуального тура представители ФИФА ознакомятся с обновленными планами остальных арен чемпионата мира.