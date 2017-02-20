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20 февраля 2017, 16:54 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

ARD: Беккенбауэр получил €1,7 млн от ФИФА во время выборов места проведения ЧМ-2010

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Бывший немецкий футболист, глава заявочного комитета чемпионата мира 2006 года Франц Беккенбауэр получил €1,7 млн от Международной федерации футбола (ФИФА) во время выборов страны — хозяйки чемпионата мира 2010 года. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD.

Отмечается что Беккенбауэр оказывал консультации Южноафриканской футбольной ассоциации во время выборов страны — хозяйки турнира. Увеличить
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Отмечается, что Беккенбауэр оказывал консультации Южноафриканской футбольной ассоциации во время выборов страны — хозяйки турнира, право на проведение которого в итоге и получила ЮАР. Деньги были переведены на счет немца в Гибралтаре, что и вызвало подозрение швейцарских властей.

В начале сентября 2016 года сообщалось, что Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследование против Беккенбауэра по подозрению в отмывании денег и незаконном обогащении в период пребывания на посту главы заявочного комитета ЧМ-2006 в Германии.

Ранее появилась информация, что в 2002 году бывший на тот момент главой компании Adidas Робер Луи-Дрейфус перевел 10,3 млн швейцарских франков (около €6,7 млн) в заявочный комитет «Германия-2006», руководителями которого были Беккенбауэр и бывший президент Немецкого футбольного союза Вольфганг Нирсбах. Полученные средства должны были пойти на нужды заявочного комитета, но деньги не были отражены ни в одном из отчетов и налоговых декларациях. По данным ряда источников, эти средства использовались для подкупа голосов.
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