ARD: Беккенбауэр получил €1,7 млн от ФИФА во время выборов места проведения ЧМ-2010
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Бывший немецкий футболист, глава заявочного комитета чемпионата мира 2006 года Франц Беккенбауэр получил €1,7 млн от Международной федерации футбола (ФИФА) во время выборов страны — хозяйки чемпионата мира 2010 года. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD.
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Отмечается, что Беккенбауэр оказывал консультации Южноафриканской футбольной ассоциации во время выборов страны — хозяйки турнира, право на проведение которого в итоге и получила ЮАР. Деньги были переведены на счет немца в Гибралтаре, что и вызвало подозрение швейцарских властей.
В начале сентября 2016 года сообщалось, что Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследование против Беккенбауэра по подозрению в отмывании денег и незаконном обогащении в период пребывания на посту главы заявочного комитета ЧМ-2006 в Германии.
Ранее появилась информация, что в 2002 году бывший на тот момент главой компании Adidas Робер
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