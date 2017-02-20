Владимир Маркин: BBC создает картину, что в России все плохо
В понедельник гостем «Советского спорта» стал руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин. Чиновник поделился мнением о скандальном фильме BBC и рассказал о работе комитета в преддверии ЧМ-2018.
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О документальном фильме BBC «Армия российских фанатов»
— После просмотра фильма у меня сложилось четкое понимание: BBC создает картину, что в России все плохо. Журналистские инструменты, которые использованы при съемке фильма, настолько некачественны и дешевы, что и говорить не хочется.
Они даже снимают бомжей. Причем здесь фанаты и бомжи? Зачем это в фильме показывать? Просто нужно показать
Часто бывает, даешь обстоятельно двухчасовое интервью, а европейцы выдергивают цитаты из контекста. Смотришь потом, как на условном ARD появляется
О работе с болельщиками
— Российское
У нас создано три рабочих группы, мы будем проверять законодательную базу. Необходимо понять, хватит ли нам полномочий, и местами не слишком ли они жесткие, для урегулирования фанатских конфликтов. Надо понимать, что эта субкультура очень важна для современного общества. Без фанатов тяжело представить яркий футбольный матч.
О провокациях
— Больше всего я боюсь не фанатов, а провокаций. Уверен, будут люди, «работающие» под нашего болельщика.
Наша цель — организовать отличный чемпионат мира, а не реагировать на дешевые фальшивки. Поверьте, в Англии проблем гораздо больше, чем у нас. Лучше бы вместе с фильмом о наших фанатах BBC показала британских хулиганов, разгромивших Марсель. Вот британцы, не живущие в рафинированном обществе, и посмотрели бы на оголтелых, разодранных соотечественников.
Такое «кино», как «Армия российских фанатов», нужно игнорировать. Эта картина превращает нашу действительность в фарс. Лично я не буду участвовать в подобны проектах, ведь очевидно, что информация для фильма будет вырвана из контекста. Нужно быть безответственным человеком, чтобы осознанно участвовать в провокациях в адрес своей страны.
Об информационном давлении
— Фильм о фанатах сделан плохо не только с журналисткой точки зрения. В картине преобладает черный PR. Не нужно быть пророком, чтобы догадаться, какой фильм сняла ВВС, особенно после анонса в The Guagdian. Но, уверен, далеко не все не все болельщики в Англии поддаются дешевой пропаганде. Это дерьмо стараются скормить всем, но все его потребляют, — уверен Маркин.
Этот фильм я сравниваю с протухших фаршем. Когда взяли кусок мяса, не успели его продать, он подтух. И его смешали со специями, чтобы отбить этот запах и все равно продать. Так вот современная публика, в том числе и российская, давно хочет есть свежие продукты, в том числе информационные. Чистая и верная информация — это правильное питание умственное питание, которое необходимо всем.
О взаимоотношениях иностранцев и россиян
— Иностранцев, как и наших, мы точно не будет ограничивать в движении до тех пор, пока они не перейдут границы закона. Мы сможем профилактировать наших болельщиков, знать о их передвижениях. Проследить за всеми будет очень сложно, но мы будем работать.
Важно не отвечать агрессией на агрессию, типа «сам дурак». Пусть люди приезжают и посмотрят на
Об участии в акции «Футбол без насилия»
— Предлагаете судить матч английских и российских журналистов в рамках акции «Футбол без насилия»? Интересно! Приятно, что и на Британских островах есть умные люди, эстеты, не верящие в показанную BBC картину.
Вообще, уже сегодня можно спокойно посещать футбольные стадионы и ничего не бояться. Да, еще не решен вопрос с нецензурной лексикой и пиротехникой, но мы работаем. Сегодня в России строятся и уже есть великолепные стадионы мирового уровня, на которые можно приходить с детьми, внуками, женами и подругами и получать удовольствие от игры.
Чемпионат мира и Кубок конфедераций произведет только закрепительный эффект. Наша с вами задача закрепить понятие «футбол без насилия», а затем и вовсе убрать слово «насилие» из футбола. То есть, футбол — это праздник. Я за футбол без насилия!
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