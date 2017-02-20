Владимир Маркин: BBC создает картину, что в России все плохо

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О документальном фильме BBC «Армия российских фанатов»

— После просмотра фильма у меня сложилось четкое понимание: BBC создает картину, что в России все плохо. Журналистские инструменты, которые использованы при съемке фильма, настолько некачественны и дешевы, что и говорить не хочется.

Они даже снимают бомжей. Причем здесь фанаты и бомжи? Зачем это в фильме показывать? Просто нужно показать зверей-фанато, а затем для контраста грязных бомжей. Причем многое сказанное в фильме было иронией, но, я так понимаю, с европейцами лучше не шутить. С точки зрения журналистики фильм BBC слабый. Оценка по пятибальной шкале — минус два, наверное.

Часто бывает, даешь обстоятельно двухчасовое интервью, а европейцы выдергивают цитаты из контекста. Смотришь потом, как на условном ARD появляется какая-то твоя цитата, после которой ты выглядишь как клоун. В фильме есть и такие примеры.

О работе с болельщиками

— Российское фан-сообщество невероятно многолико. Все люди всегда хотят внимания, и фанаты в том числе. От государственных властей, от поклонников и поклонниц, от третьих лиц. Перед чемпионатом мира нам необходимо провести работу с клубными фанатскими объединениями, ведь клубы являются главными проводниками фанатской политики, — отметил Маркин. — Не важно, кто ты, но не забывай соблюдать закон, действуй в его рамках. Как на стадионе, так и за его пределами.

У нас создано три рабочих группы, мы будем проверять законодательную базу. Необходимо понять, хватит ли нам полномочий, и местами не слишком ли они жесткие, для урегулирования фанатских конфликтов. Надо понимать, что эта субкультура очень важна для современного общества. Без фанатов тяжело представить яркий футбольный матч.

О провокациях

— Больше всего я боюсь не фанатов, а провокаций. Уверен, будут люди, «работающие» под нашего болельщика. Кто-то может и банан швырнуть на поле, а кто-то — другой фортель выдать. Мне кажется, аккурат перед ЧМ будут предприниматься попытки выпустить еще несколько журналистских материалов, направленных на сгущение туч вокруг России. Но вместе с этим я надеюсь, что к нам приедут разумные люди, не воспринимающие эти материалы всерьез.

Наша цель — организовать отличный чемпионат мира, а не реагировать на дешевые фальшивки. Поверьте, в Англии проблем гораздо больше, чем у нас. Лучше бы вместе с фильмом о наших фанатах BBC показала британских хулиганов, разгромивших Марсель. Вот британцы, не живущие в рафинированном обществе, и посмотрели бы на оголтелых, разодранных соотечественников.

Такое «кино», как «Армия российских фанатов», нужно игнорировать. Эта картина превращает нашу действительность в фарс. Лично я не буду участвовать в подобны проектах, ведь очевидно, что информация для фильма будет вырвана из контекста. Нужно быть безответственным человеком, чтобы осознанно участвовать в провокациях в адрес своей страны.

Об информационном давлении

— Фильм о фанатах сделан плохо не только с журналисткой точки зрения. В картине преобладает черный PR. Не нужно быть пророком, чтобы догадаться, какой фильм сняла ВВС, особенно после анонса в The Guagdian. Но, уверен, далеко не все не все болельщики в Англии поддаются дешевой пропаганде. Это дерьмо стараются скормить всем, но все его потребляют, — уверен Маркин.

Этот фильм я сравниваю с протухших фаршем. Когда взяли кусок мяса, не успели его продать, он подтух. И его смешали со специями, чтобы отбить этот запах и все равно продать. Так вот современная публика, в том числе и российская, давно хочет есть свежие продукты, в том числе информационные. Чистая и верная информация — это правильное питание умственное питание, которое необходимо всем.

О взаимоотношениях иностранцев и россиян

— Иностранцев, как и наших, мы точно не будет ограничивать в движении до тех пор, пока они не перейдут границы закона. Мы сможем профилактировать наших болельщиков, знать о их передвижениях. Проследить за всеми будет очень сложно, но мы будем работать.

Важно не отвечать агрессией на агрессию, типа «сам дурак». Пусть люди приезжают и посмотрят на Россию-матушку. Пусть иностранцы выпьют с нашими ребятами пива, поедят борща и поговорят по душам.

Об участии в акции «Футбол без насилия»

— Предлагаете судить матч английских и российских журналистов в рамках акции «Футбол без насилия»? Интересно! Приятно, что и на Британских островах есть умные люди, эстеты, не верящие в показанную BBC картину.

Вообще, уже сегодня можно спокойно посещать футбольные стадионы и ничего не бояться. Да, еще не решен вопрос с нецензурной лексикой и пиротехникой, но мы работаем. Сегодня в России строятся и уже есть великолепные стадионы мирового уровня, на которые можно приходить с детьми, внуками, женами и подругами и получать удовольствие от игры.

Чемпионат мира и Кубок конфедераций произведет только закрепительный эффект. Наша с вами задача закрепить понятие «футбол без насилия», а затем и вовсе убрать слово «насилие» из футбола. То есть, футбол — это праздник. Я за футбол без насилия!