Премьера спектакля «Приключение футбольного мяча» состоялась в Самаре
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьера спектакля «Приключение футбольного мяча» детского музыкального театра «Задумка» состоялась в Самаре во Дворце культуры им. В. Я. Литвинова. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com со ссылкой на
пресс-службу губернатора Самарской области.
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В основе сюжета спектакля лежат реальные исторические факты о чемпионатах мира. Более 200 исполнителей от 11 до 23 лет познакомили зрителей с культурой и национальным колоритом стран, принимавших мировое первенство.
На премьере присутствовал первый заместитель главы города Владимир Сластенин. Он отметил важность проведения таких мероприятий перед чемпионатом мира 2018 года.
«Спектакль не только интересный, но и познавательный. Ощущаешь себя, как в школе: на уроках географии, истории, культуры. Такие спектакли важны, они популяризируют футбол, дают представление о
Путешествие футбольного мяча начинается в Уругвае, где в 1930 году прошел первый в истории чемпионат мира, а завершается в России. В ходе спектакля зрители познакомились с уругвайским народным танцем, итальянской «Тарантеллой», русской «Калинкой» и многими другими.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
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