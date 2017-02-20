Премьера спектакля «Приключение футбольного мяча» состоялась в Самаре

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В основе сюжета спектакля лежат реальные исторические факты о чемпионатах мира. Более 200 исполнителей от 11 до 23 лет познакомили зрителей с культурой и национальным колоритом стран, принимавших мировое первенство.

На премьере присутствовал первый заместитель главы города Владимир Сластенин. Он отметил важность проведения таких мероприятий перед чемпионатом мира 2018 года.

«Спектакль не только интересный, но и познавательный. Ощущаешь себя, как в школе: на уроках географии, истории, культуры. Такие спектакли важны, они популяризируют футбол, дают представление о странах-участницах чемпионата, матчи которого в 2018 году примет и наш город», — сказал Сластенин.

Путешествие футбольного мяча начинается в Уругвае, где в 1930 году прошел первый в истории чемпионат мира, а завершается в России. В ходе спектакля зрители познакомились с уругвайским народным танцем, итальянской «Тарантеллой», русской «Калинкой» и многими другими.