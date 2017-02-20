Суд Петербурга признал законным разрыв контракта на «Зенит-Арену»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал законным решение властей Петербурга о разрыве в одностороннем порядке контракта с бывшим генподрядчиком «Зенит-Арены» компанией «Инжтрансстрой», передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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«Отказать АО “Инжтрансстрой” в удовлетворении иска. Признать государственный контракт расторгнутым», — огласила судья резолютивную часть определения.
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