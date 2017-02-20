Суд Петербурга признал законным разрыв контракта на «Зенит-Арену»

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьера спектакля «Приключение футбольного мяча» детского музыкального театра «Задумка» состоялась в Самаре во Дворце культуры им. В. Я. Литвинова. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу губернатора Самарской области.