Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28837362/
20 февраля 2017, 14:58 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Суд Петербурга признал законным разрыв контракта на «Зенит-Арену»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал законным решение властей Петербурга о разрыве в одностороннем порядке контракта с бывшим генподрядчиком «Зенит-Арены» компанией «Инжтрансстрой», передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Компании АО Инжтрансстрой отказано в удовлетворении иска. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Отказать АО “Инжтрансстрой” в удовлетворении иска. Признать государственный контракт расторгнутым», — огласила судья резолютивную часть определения.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Премьера спектакля «Приключение футбольного мяча» состоялась в Самаре

Премьера спектакля «Приключение футбольного мяча» состоялась в Самаре

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьера спектакля «Приключение футбольного мяча» детского музыкального театра «Задумка» состоялась в Самаре во Дворце культуры им. В. Я. Литвинова. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу губернатора Самарской области.
Еще 7 новостей  Все новости
20 февраля

Презентация медалей Всемирных военных игр состоялась в Москве в агентстве ТАСС

Легкоатлетка Федорива вернула олимпийскую медаль

Водянова: России надо провести Специальную олимпиаду для позитивных изменений в обществе