Фильм ВВС разочаровал многих британских журналистов
«Советский спорт» подробно освещал резонанс вокруг тенденциозного фильма ВВС о российских фанатах. Сегодня мы попросили английского журналиста поделиться своей точкой зрения.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Миша Шер
Просмотрев документальный фильм BBC-2 «Russia’s Hooligan Army», отражающий самые негативные аспекты российского футбольного хулиганизма, я, к своему сожалению, испытал чувство глубокого разочарования. В очередной раз вместо проведения объективного журналистского расследования ВВС решили придерживаться сложившихся в последнее время стереотипов. В чём же эти стереотипы? А в том, чтобы ещё раз показать Россию враждебной страной, отчаянно стремящейся показать свою силу и мощь, показать, что посещение её является уделом исключительно храбрых. Задумываетесь посетить чемпионат мира по футболу в России? Хотите понять, в чём особенность этой страны, её уникальность?
Прежде чем продолжить, я хочу подчеркнуть,
Я был связан с футболом всю свою жизнь, как игрок, болельщик, журналист и руководитель, и я сталкивался с хулиганством во многих странах. Эта часть общества часто тяготела к футболу
Мало того, что содержание полностью сосредоточено на предосудительном поведении некоторых футбольных болельщиков — оно ещё способствует распространению мифа, что Россия не является дружественным местом для посещения, и президент Путин показан на фоне рассуждений бандитов в масках о значении русской мужественности.
Просматривая этот фильм, пытаешься понять, что именно пытался донести до зрителя режиссер этого фильма, какую цель он преследовал. Если цель отговорить зрителей от поездки в Россию и далее усугубить разрыв с этой страной, то миссия выполнена. Для меня это была упущенная возможность. Следующим летом Россия будет принимать крупнейшее спортивное событие на планете — чемпионат мира по футболу. Как это часто бывает тысячи поклонников футбола, следуя за своими сборными командами, впервые посетят Россию. У них будет возможность увидеть одну из самых увлекательных и разнообразных стран, которая охватывает более чем 11 часовых поясов. Они смогут увидеть Кремль, Большой театр, Зимний дворец, Эрмитаж, метро, которое напоминает музей и многие другие достопримечательности огромного
Мы все становимся болельщиками на время всего турнира. Это редкий случай, когда мы можем
В недавнем интервью о своей поездке в Москву исполнительный продюсер FOX Sports Дэвид Нил отметил, что трансляции из России займут больше 200 часов эфирного времени и что он надеется, это даст американским зрителям другую точку зрения о России — в отличие от той, к которой они привыкли. Они хотят пойти по непройденному маршруту, стать окном в Россию и представить американской аудитории все, что делает Россию одной из самых интересных стран. Они заслуживают аплодисментов. Возможно, BBC могла бы попробовать адаптировать подобный подход. Время ещё есть.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter