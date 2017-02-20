Концессионное соглашение по стадиону «Зенит-Арена» будет подписано до 1 августа

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«У нас стоит срок — до 1 августа. Получили основные условия от футбольного клуба “Зенит”. К 15 марта — окончательная финансовая модель, а к 15 апреля ждем официальную частную инициативу», — сказала Бабюк. По ее словам, раньше подготовить соглашение невозможно.

Объект был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года, однако некоторые работы на стадионе продолжаются. Стоимость арены изначально составляла 6,7 млрд рублей, на конец января 2017 года сумма увеличилась до 43 млрд рублей.

На «Зенит-Арене» пройдут матчи в рамках Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу — 2018.