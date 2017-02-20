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20 февраля 2017, 12:14 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Концессионное соглашение по стадиону «Зенит-Арена» будет подписано до 1 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Концессионное соглашение по стадиону «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге будет подписано до 1 августа, сообщила журналистам председатель городского комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

По словам председателя городского комитета по инвестициям Ирины Бабюк раньше его подготовить невозможно. Увеличить
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«У нас стоит срок — до 1 августа. Получили основные условия от футбольного клуба “Зенит”. К 15 марта — окончательная финансовая модель, а к 15 апреля ждем официальную частную инициативу», — сказала Бабюк. По ее словам, раньше подготовить соглашение невозможно.

Объект был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года, однако некоторые работы на стадионе продолжаются. Стоимость арены изначально составляла 6,7 млрд рублей, на конец января 2017 года сумма увеличилась до 43 млрд рублей.

На «Зенит-Арене» пройдут матчи в рамках Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу — 2018.
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