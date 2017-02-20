Мендьета: Россия заслужила провести ЧМ-2018, в стране отличная футбольная культура
МОСКВА, 20 фев —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Россия заслужила право провести Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018 по футболу, потому что в стране отличная футбольная культура, заявил агентству «Р-Спорт» бывший полузащитник сборной Испании Гаиска Мендьета.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в 11 городах. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года.
«Я думаю, что футбол всегда был важен для России, поэтому здорово, что Кубок конфедераций и чемпионат мира пройдут именно здесь. Я думаю, что Россия заслужила это право, так что это должны быть успешные мероприятия. Я приезжал в Россию несколько раз с разными клубами. Мне кажется, здесь отличная футбольная культура», — сказал Мендьета.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter