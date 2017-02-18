Симау Саброза заявил, что намерен посетить чемпионат мира в России

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

«Да, рассчитываю посетить турнир. Конечно, надо многое спланировать, но время у меня есть. С большой надеждой смотрю на перспективу приехать в Россию и насладиться этим великолепным зрелищем», — заявил Саброза.

Сборная Португалии в 2016 году завоевала титул чемпиона Европы, победив на турнире во Франции.