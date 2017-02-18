Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28818808/
18 февраля 2017, 10:31 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Симау Саброза заявил, что намерен посетить чемпионат мира в России

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Известный португальский футболист, вице-чемпион Европы 2004 года Симау Саброза в интервью агентству «Р-Спорт» заявил, что планирует посетить чемпионат мира 2018 года в России, а также отметил, что сборной Португалии будет непросто завоевать еще один титул.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

«Да, рассчитываю посетить турнир. Конечно, надо многое спланировать, но время у меня есть. С большой надеждой смотрю на перспективу приехать в Россию и насладиться этим великолепным зрелищем», — заявил Саброза.

Сборная Португалии в 2016 году завоевала титул чемпиона Европы, победив на турнире во Франции.

«Надеюсь, что сборная Португалии вновь станет сильнейшей. Конечно, это будет непросто, все-таки чемпионат мира отличается от чемпионата Европы. Повторять успех всегда сложнее. Я в очень хороших взаимоотношениях с главным тренером Фернанду Сантушем, он мне почти как отец. Он очень любит интенсивную работу, это очень целеустремленный и трудолюбивый человек. Его качества передаются команде. Надеюсь, что парням удастся стать чемпионами мира», — добавил собеседник агентства.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

«Армия хулиганов России»: миф или реальность?

«Армия хулиганов России»: миф или реальность?

Информационная война в преддверии чемпионата мира-2018 продолжается. В ночь с четверга на пятницу на британском канале BBC был показан часовой документальный фильм «Армия хулиганов России» об активных российских фанатах и их взаимоотношениях с английскими болельщиками.
Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Фигурист Траньков: рождение дочери – круче победы на Олимпиаде

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями