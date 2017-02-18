Симау Саброза заявил, что намерен посетить чемпионат мира в России
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Известный португальский футболист, вице-чемпион Европы 2004 года Симау Саброза в интервью агентству «Р-Спорт» заявил, что планирует посетить чемпионат мира 2018 года в России, а также отметил, что сборной Португалии будет непросто завоевать еще один титул.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
«Да, рассчитываю посетить турнир. Конечно, надо многое спланировать, но время у меня есть. С большой надеждой смотрю на перспективу приехать в Россию и насладиться этим великолепным зрелищем», — заявил Саброза.
Сборная Португалии в 2016 году завоевала титул чемпиона Европы, победив на турнире во Франции.
«Надеюсь, что сборная Португалии вновь станет сильнейшей. Конечно, это будет непросто,
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