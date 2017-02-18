«Армия хулиганов России»: миф или реальность?

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Если бы русских хулиганов не существовало, их стоило бы придумать. Западного обывателя мало интересует, что эти хулиганы представляют собой в действительности, обывателю нужен яркий образ. Марсель-2016 его подарил. Вот она, Россия, — пугающая, неведомая, блестяще (и, очевидно, кем-то) организованная сила. Фильм как раз об этом. О русской угрозе.

Я был во Франции, был в Марселе, видел ужас в пьяных глазах англичан. Они были искренне уверены, что русские ведут нечестную игру. В их понимании честно — это выпить, покричать, перевернуть лавочку и покидать стулья с бутылками. А вот тренироваться в зале, годами ходить на бокс и организованно драться трезвыми — это уже нечестно.

Не берусь судить, насколько этот подход справедлив. Лично мне было одинаково неприятно смотреть и на бесчинства англичан, и на то, как потом этих престарелых пьянчуг избивают кандидаты в мастера спорта по смешанным единоборствам.

Well-trained organized groups — хорошо тренированные организованные группы — эту фразу я в те дни слышал от иностранных журналистов чаще всего. Поведение англичан вписывалось в привычную логику, поведение русских — нет. Фанат должен быть пьяным и дурным. Если же фанат трезв и имеет спортивный разряд, значит, это солдат тайной спецслужбы.

Басни про киборгов, которых специально готовили в спортзалах к чемпионату Европы, могли написать только те, кто совершенно не знает российских реалий. Когда мы объясняли коллегам, что хулиганы в России ходят в залы и занимаются единоборствами лет эдак десять-пятнадцать, они делали круглые глаза: зачем? А затем, что это субкультура такая, отвечали мы. Принесенная, между прочим, в Россию из Европы, но трансформировавшаяся у нас с учетом национальных особенностей. Околофутбол в России появился задолго до чемпионата Европы. Стал проблемой, о которой задумались власти, тоже давно.

Собственно, герои наивного фильма ВВС об этом тоже говорят, но автор талдычит как попугай одно и то же: «Будете ли вы нас бить на чемпионате мира?» Шутливые ответы орловских и ростовских бойцов («Может, кто-то и получит по заднице».) обрамлены тревожной музыкой и многозначительными паузами. Эффект создан — киборги под надзором инструкторов продолжают тренировки, чтобы превратить праздник футбола в праздник насилия. Смешно.

Жаль только, что на Западе не понимают (или не хотят понимать) всей абсурдности такой теории. Ведь даже если принять тезис, что государство использует фанатов в качестве орудия устрашения, зачем государству убивать главный имиджевый проект эпохи? Чтобы ВВС потом снял десять фильмов — и уже не таких пустых, как этот, а с реальными фактами?

Государство (и мы это хорошо знаем по Сочи) сделает все, чтобы чемпионат мира прошел без малейших эксцессов. Если фанатов о чем и попросят, то только о хорошем поведении. И просить второй раз не придется. Кто ослушается, того накажут свои же.

Честно говоря, не знаю, кого я сейчас пытаюсь убедить — на мой взгляд, в России люди и так все понимают. Но фильм-то уже переведен на русский, значит, определенную часть нашего общества видят в качестве целевой аудитории. Если авторы хотят поднять острую, на их взгляд, социальную проблему, они явно опоздали. Сама проблема, конечно, существует, но пик популярности околофутбола в России пройден.

Это не значит, что английским болельщикам, если они приедут в Россию, гарантирована абсолютная неприкосновенность. Как не гарантирована она в любой другой стране. Но российская полиция, в отличие от французской, хорошо знает, как себя вести при беспорядках — опыт наработан. И если английские гости будут буянить, то гораздо вероятнее, что они окажутся в автозаке, а не на асфальте в глубоком нокауте.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.