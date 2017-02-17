ОНФ готов к сотрудничеству с Открытым правительством по аудиту спортивных строек

Ранее министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в ходе встречи с министром спорта РФ Павлом Колобковым выступил за проведение публичного аудита крупных спортивных строек совместно с ОНФ.

«ОНФ готов рассмотреть конкретные предложения Открытого правительства по публичному аудиту крупных спортивных строительных объектов в нашей стране», — сказал Бречалов. Он отметил, что активисты проекта ОНФ «За честные закупки» в постоянном режиме ведут мониторинг государственных закупок, в том числе в их поле зрения попадают закупки на реализацию спортивных объектов.

«Сегодня в России реализуются масштабные стройки спортивных сооружений, в том числе в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году и зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Все эти объекты не останутся без внимания активистов. Работу в этом направлении мы уже ведем и готовы к взаимодействию по конкретным предложениям со стороны Открытого правительства», — подчеркнул он.