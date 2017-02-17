ОНФ готов к сотрудничеству с Открытым правительством по аудиту спортивных строек
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт готов обсуждать конкретные инициативы Открытого правительства по публичному аудиту крупных спортивных строек. Об этом сообщил журналистам сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.
Ранее министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в ходе встречи с министром спорта РФ Павлом Колобковым выступил за проведение публичного аудита крупных спортивных строек совместно с ОНФ.
«ОНФ готов рассмотреть конкретные предложения Открытого правительства по публичному аудиту крупных спортивных строительных объектов в нашей стране», — сказал Бречалов. Он отметил, что активисты проекта ОНФ «За честные закупки» в постоянном режиме ведут мониторинг государственных закупок, в том числе в их поле зрения попадают закупки на реализацию спортивных объектов.
«Сегодня в России реализуются масштабные стройки спортивных сооружений, в том числе в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году и зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Все эти объекты не останутся без внимания активистов. Работу в этом направлении мы уже ведем и готовы к взаимодействию по конкретным предложениям со стороны Открытого правительства», — подчеркнул он.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter