Алексеев: Власти России должны работать с фанатами не только через спецслужбы

«Я фильм не видел, скажу честно. Но много о нём наслышан. BBC давно выходили на болельщиков. Это было понятно, потому что это не первое информационное событие, производимое зарубежными СМИ для того, чтобы как-то очернить Россию как организатора чемпионата мира по футболу. И в том числе не первая попытка очернить российских болельщиков.



В данном случае могу лишь сказать, что всегда надо думать, кому и для чего ты даёшь интервью. Тем более если это зарубежное СМИ, учитывая ангажированность и вообще тот шлейф, который уже долгое время идёт против России.



Здесь, конечно, нужно минимизировать участие людей в подобных вещах, а также пытаться привести весомые контраргументы. Например, таковыми могут быть только факты о деятельности по подготовке к проведению чемпионату мира на должном уровне. Для этого необходимо помимо строительства необходимой инфраструктуры работать со средой болельщиков внутри страны.



Российские власти давно должны выстроить работу с фанатами и профилактику не только через спецслужбы и силовыми, репрессивными методами, но создавая и поощряя новые ценности. Власти тоже занимаются профанацией бутафории, в том числе по итогам собрали уже бедных, подневольных сотрудников по работе с болельщиками в РФС, и они там снимают другое видео, приглашая всех в Россию. Любая качественная работа даёт свои плоды, и уже потом, если это освещать хорошо и информативно в медиапространстве, ретранслировать за рубеж, то это минимизирует подобные риски.



Что касается работы с международным сообществом болельщиков, то ещё по итогам чемпионата Европы предполагалось, что многие наши организации создадут международный совет болельщиков, который уже начали собирать и были готовы работать с иностранными коллегами, однако российским спортивным властям это не показалось актуальным, их это не заинтересовало.



21-го числа должно состояться совещание совета по работе с болельщиками в РФС, изначально позиционировалось, что это будет какой-то диалог. Далеко не все болельщики приглашены на это совещание, в частности, мне поступило сообщение, что из Волгограда никого не пригласили, хотя этот город является одним из тех, где будут проводить ЧМ. Остаётся только сожалеть о том, что у нас всё происходит на таком уровне, что даёт поводы различным злоумышленникам раздуть негатив по поводу предстоящего турнира», — сказал Алексеев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.