Алексеев: Власти России должны работать с фанатами не только через спецслужбы
Председатель российского «Объединения спортивных болельщиков» Всеволод Алексеев прокомментировал выход фильма BBC о подготовке российских футбольных фанатов к проведению массовых беспорядков во время чемпионата мира 2018 года.
«Я фильм не видел, скажу честно. Но много о нём наслышан. BBC давно выходили на болельщиков. Это было понятно, потому что это не первое информационное событие, производимое зарубежными СМИ для того, чтобы
В данном случае могу лишь сказать, что всегда надо думать, кому и для чего ты даёшь интервью. Тем более если это зарубежное СМИ, учитывая ангажированность и вообще тот шлейф, который уже долгое время идёт против России.
Здесь, конечно, нужно минимизировать участие людей в подобных вещах, а также пытаться привести весомые контраргументы. Например, таковыми могут быть только факты о деятельности по подготовке к проведению чемпионату мира на должном уровне. Для этого необходимо помимо строительства необходимой инфраструктуры работать со средой болельщиков внутри страны.
Российские власти давно должны выстроить работу с фанатами и профилактику не только через спецслужбы и силовыми, репрессивными методами, но создавая и поощряя новые ценности. Власти тоже занимаются профанацией бутафории, в том числе по итогам собрали уже бедных, подневольных сотрудников по работе с болельщиками в РФС, и они там снимают другое видео, приглашая всех в Россию. Любая качественная работа даёт свои плоды, и уже потом, если это освещать хорошо и информативно в медиапространстве, ретранслировать за рубеж, то это минимизирует подобные риски.
Что касается работы с международным сообществом болельщиков, то ещё по итогам чемпионата Европы предполагалось, что многие наши организации создадут международный совет болельщиков, который уже начали собирать и были готовы работать с иностранными коллегами, однако российским спортивным властям это не показалось актуальным, их это не заинтересовало.
21-го числа должно состояться совещание совета по работе с болельщиками в РФС, изначально позиционировалось, что это будет
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