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17 февраля 2017, 19:36 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Собянин пригласил авторов фильма о российских болельщиках на ЧМ по футболу в Москву

МОСКВА, 17 февраля./ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил журналистов с телеканала «Би-Би-Си» на чемпионат мира по футболу 2018 года, матчи которого, в том числе, пройдут в российской столице.

Ранее британский телеканал Би-Би-Си показал документальный фильм Армия российских хулиганов Увеличить
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«Также распространяли пугалки и перед Олимпиадой в Сочи. Приглашаю авторов в Россию, на #ЧМ2018. Хотя, скорее всего, футбол их не интересует», — написал мэр в своем микроблоге в Twitter.

Ранее британский телеканал «Би-Би-Си» показал документальный фильм «Армия российских хулиганов». Главными героями картины стали футбольные фанаты из России, которые готовятся встретить и сразиться с британскими болельщиками на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Основной сюжета фильма послужили события, произошедшие на чемпионате Европы — 2016 во Франции. Тогда в Марселе в результате массовых драк между российскими и британскими болельщиками пострадали десятки англичан, а два человека впали в кому.
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Мутко: СМИ используют двойные стандарты при освещении темы футбольных фанатов

Мутко: СМИ используют двойные стандарты при освещении темы футбольных фанатов

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Средства массовой информации по-разному подходят к освещению темы футбольных фанатов. Такое мнение журналистам высказал вице- премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018», президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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17 февраля

Мутко: СМИ используют двойные стандарты при освещении темы футбольных фанатов

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