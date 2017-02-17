Собянин пригласил авторов фильма о российских болельщиках на ЧМ по футболу в Москву

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«Также распространяли пугалки и перед Олимпиадой в Сочи. Приглашаю авторов в Россию, на #ЧМ2018. Хотя, скорее всего, футбол их не интересует», — написал мэр в своем микроблоге в Twitter.

Ранее британский телеканал «Би-Би-Си» показал документальный фильм «Армия российских хулиганов». Главными героями картины стали футбольные фанаты из России, которые готовятся встретить и сразиться с британскими болельщиками на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Так же распостраняли пугалки и перед Олимпиадой в Сочи. Приглашаю авторов в Россию, на <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A7%D0%9C2018?src=hash">#ЧМ2018</a>. Хотя, скорее всего, футбол их не интересует <a href="https://t.co/SKedIiPUhV">https://t.co/SKedIiPUhV</a></p>— Сергей Собянин (@MosSobyanin) <a href="https://twitter.com/MosSobyanin/status/832615622232113152">17 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Основной сюжета фильма послужили события, произошедшие на чемпионате Европы — 2016 во Франции. Тогда в Марселе в результате массовых драк между российскими и британскими болельщиками пострадали десятки англичан, а два человека впали в кому.