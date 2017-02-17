Собянин пригласил авторов фильма о российских болельщиках на ЧМ по футболу в Москву
МОСКВА, 17 февраля./ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил журналистов с телеканала «Би-Би-Си» на чемпионат мира по футболу 2018 года, матчи которого, в том числе, пройдут в российской столице.
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«Также распространяли пугалки и перед Олимпиадой в Сочи. Приглашаю авторов в Россию, на #ЧМ2018. Хотя, скорее всего, футбол их не интересует», — написал мэр в своем микроблоге в Twitter.
Ранее британский телеканал «Би-Би-Си» показал документальный фильм «Армия российских хулиганов». Главными героями картины стали футбольные фанаты из России, которые готовятся встретить и сразиться с британскими болельщиками на чемпионате мира по футболу в 2018 году.
Основной сюжета фильма послужили события, произошедшие на чемпионате Европы — 2016 во Франции. Тогда в Марселе в результате массовых драк между российскими и британскими болельщиками пострадали десятки англичан, а два человека впали в кому.
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