Мутко: СМИ используют двойные стандарты при освещении темы футбольных фанатов
МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Средства массовой информации
по-разному подходят к освещению темы футбольных фанатов. Такое мнение журналистам высказал вице- премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018», президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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«Помимо того, что показано, у нас есть информация и другая. Есть желание дискредитировать и вмешаться в ситуацию в России, — считает Мутко. — Они пытаются найти
«Наши ребята эмоциональные, да, они
«Прошли матчи Лиги Европы — блестящие матчи в
В пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завел дело в отношении французского «Сент-Этьена» за поведение болельщиков команды во время гостевого первого матча 1/16 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед». Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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