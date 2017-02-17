Мутко: СМИ используют двойные стандарты при освещении темы футбольных фанатов

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Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си показала минувшей ночью фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года в России за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года в Марселе на чемпионате Европы.

«Помимо того, что показано, у нас есть информация и другая. Есть желание дискредитировать и вмешаться в ситуацию в России, — считает Мутко. — Они пытаются найти какие-то слабые звенья, есть фильмы, в которых передергиваются слова. Не надо пугать нашими фанатами».

«Наши ребята эмоциональные, да, они где-то могут какие- то рамки переступать, — продолжил вице-премьер. — Я был в Марселе. Не хочу никого оправдывать, но я видел десятки тысяч фанатов, которые не давали прохода никому, полупьяные, они оккупировали порт. Но это никто не показывает, как они себя вели, как танцевали на столах».

«Прошли матчи Лиги Европы — блестящие матчи в Ростове-на-Дону и Краснодаре. А посмотрите “Сент-Этьен” — “Манчестер Юнайтед”. Что-то там про французских фанатов никто фильмы не снимает и расследования не проводят. Просто это все двойные стандарты и нюансы, связанные с любой возможностью дискредитировать саму идею; в целом, я считаю, что нужно спокойно делать свое дело», — заключил Мутко.

В пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завел дело в отношении французского «Сент-Этьена» за поведение болельщиков команды во время гостевого первого матча 1/16 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед». Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.