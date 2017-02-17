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17 февраля 2017, 19:15 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Мутко призвал не пугать мировую общественность российскими футбольными болельщиками

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что не надо пугать мировую общественность поведением российских футбольных болельщиков.

В четверг британский телеканал Би-би-си продемонстрировал в своем эфире фильм «Армия хулиганов России», основой для которого послужили столкновения с участием российских болельщиков на чемпионате Европы по футболу 2016 года во Франции.

«Футбол принадлежит всему миру, ФИФА. Мы умеем организовывать, сделаем все с радушием. Не надо пугать нашими ребятами. Наши ребята эмоциональные, могут что-то переступать. Но не надо никого обвинять. Я сам был в Марселе, видел голые торсы, как они праздновали. Вот в Ростове, Краснодаре прошли матчи лиги Европы — все прекрасно прошло, никаких проблем», — сказал Мутко журналистам.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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