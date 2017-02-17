Мутко призвал не пугать мировую общественность российскими футбольными болельщиками
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что не надо пугать мировую общественность поведением российских футбольных болельщиков.
В четверг британский телеканал
«Футбол принадлежит всему миру, ФИФА. Мы умеем организовывать, сделаем все с радушием. Не надо пугать нашими ребятами. Наши ребята эмоциональные, могут
Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,
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