Мутко призвал не пугать мировую общественность российскими футбольными болельщиками

В четверг британский телеканал Би-би-си продемонстрировал в своем эфире фильм «Армия хулиганов России», основой для которого послужили столкновения с участием российских болельщиков на чемпионате Европы по футболу 2016 года во Франции.

«Футбол принадлежит всему миру, ФИФА. Мы умеем организовывать, сделаем все с радушием. Не надо пугать нашими ребятами. Наши ребята эмоциональные, могут что-то переступать. Но не надо никого обвинять. Я сам был в Марселе, видел голые торсы, как они праздновали. Вот в Ростове, Краснодаре прошли матчи лиги Европы — все прекрасно прошло, никаких проблем», — сказал Мутко журналистам.