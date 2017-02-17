Виталий Мутко назвал фильм Би-би-си о российских фанатах еще одной атакой на Россию

Би-би-си в четверг продемонстрировал в своем эфире фильм «Армия хулиганов России», основой для которого послужили столкновения с участием российских болельщиков на чемпионате Европы по футболу 2016 года во Франции.

«У нас есть информация своя, которую получаем от ведомств, посольств. У многих есть желание дискредитировать нас, вмешаться, найти слабые точки. Появляются какие-то информаторы, которые потом бегают. Мы все прекрасно понимаем, что когда выходят такие фильмы — слепленные на скорую руку, это атака на Россию», — заявил Мутко журналистам.

«Показали бы лучше матч Россия — Англия или финал Лиги чемпионов, когда 40 тысяч англичан приехало (в Москву). У них бы спросили, никто никаких проблем здесь не испытывал. У других бы спросили, кто приезжает на крупные турниры. Надо спокойно относиться и делать свою работу. Будет как (на Олимпиаде) в Сочи, когда сначала нагнетали, а потом приехали спортсмены и сразу начали говорить, что прекрасные условия и отличные болельщики. И сразу уйдут ложные репортажи. Надеюсь, что здравый смысл будет торжествовать», — добавил Мутко.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

«Проблем нет, все идет в графике. Главное чтобы подготовили всю инфраструктуру, аэропорты, больницы, транспортные планы. Оргкомитет двигается интенсивно», — отметил Мутко.