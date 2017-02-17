Виталий Мутко назвал фильм Би-би-си о российских фанатах еще одной атакой на Россию
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Заместитель председателя правительства РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко назвал фильм британского телеканала Би-би-си о российских фанатах еще одной атакой на Россию и попыткой дискредитировать страну.
«У нас есть информация своя, которую получаем от ведомств, посольств. У многих есть желание дискредитировать нас, вмешаться, найти слабые точки. Появляются
«Показали бы лучше матч Россия — Англия или финал Лиги чемпионов, когда 40 тысяч англичан приехало (в Москву). У них бы спросили, никто никаких проблем здесь не испытывал. У других бы спросили, кто приезжает на крупные турниры. Надо спокойно относиться и делать свою работу. Будет как (на Олимпиаде) в Сочи, когда сначала нагнетали, а потом приехали спортсмены и сразу начали говорить, что прекрасные условия и отличные болельщики. И сразу уйдут ложные репортажи. Надеюсь, что здравый смысл будет торжествовать», — добавил Мутко.
Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,
«Проблем нет, все идет в графике. Главное чтобы подготовили всю инфраструктуру, аэропорты, больницы, транспортные планы. Оргкомитет двигается интенсивно», — отметил Мутко.
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