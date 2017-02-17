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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28814395/
17 февраля 2017, 18:00 | Футбол: Чемпионат мира | Советский спорт

«Фильм о фанатах? Кто-то не хочет, чтобы иностранцы приезжали на ЧМ в Россию»

Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками РФС Алексей Толкачев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» поделился мнением о документальном фильме BBC «Армия российских хулиганов».

Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками <span class=error>РФС</span> поделился мнением о документальном фильме BBC Армия российских хулиганов. Увеличить
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— Информация о том, что готовится данный фильм, поступила заранее. К сожалению, мы там увидели, то, что не соответствует существующим реалиям. В фильме приводится мнение отдельных персон, которых нельзя назвать футбольными болельщиками. Скорее, это потенциальные правонарушители, которые есть в каждой стране. Они не имеют никакого отношения к настоящим болельщикам. И у меня есть четкое понимание, что во время Кубка Конфедераций и Чемпионата мира они будут тихо и мирно себя вести.

— Вам не кажется, что авторы картины специально выбирали именно этих спикеров? Картина выглядит необъективной.
— Естественно, подбирались люди, которые и не готовы были оценить последствия своих слов и возможную их интерпретацию. Более того, они готовы говорить об этом исключительно в масках. Это очень удобно: высказываешь мнение, но скрываешь лицо за маской. Получается, опрошенные боятся брать на себя ответственность за сказанные слова. Мы приветствуем людей, говорящих «с открытым забралом» и поэтому советуем не обращать внимания на высказывания этих лиц.

Все футбольное сообщество, болельщики, поклонники, любители этого вида футбола с нетерпением ждут чемпионата мира, поэтому я вас уверяю: все наши болельщики будут вести себя прилично и, более того, будут рады приезду иностранных гостей. На стадионах будет царить дружеская атмосфера, и никто не собирается портить праздник у себя дома.

— Главная цель фильма — отбить желание у болельщиков других стран посетить ЧМ-2018?
— Не исключено. Видимо, некая-то заинтересованная сторона не хочет, чтобы иностранные граждане и просто любители футбола приезжали в Россию, лучше узнавали нашу страну, знакомились с нашими достопримечательностями, лучше узнавали наших болельщиков и просто и поклонников этого вида спорта. Мы совершенно уверены, что наши гости окажутся довольны уровнем гостеприимства и будут чувствовать себя в полной безопасности.
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