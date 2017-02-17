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17 февраля 2017, 17:05 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Албин: Власти Петербурга готовы к любому аудиту по «Зенит-Арене»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга готовы к любому аудиту, связанному со стадионом «Зенит-Арена», сообщил ТАСС вице-губернатор Игорь Албин.

Ранее министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов выступил за проведение публичного аудита крупных спортивных строек в том числе Зенит-Арены Увеличить
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Ранее в пятницу министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов выступил за проведение публичного аудита крупных спортивных строек, в том числе «Зенит-Арены», вместе с ОНФ. По его мнению, это повысит публичность министерства и доверие граждан.

«Мы готовы к любому аудиту», — ответил Албин.

Ранее также сообщалось, что в мае-июне Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга проведет подытоживающий аудит строительства стадиона на Крестовском острове. У КСП возникал ряд вопросов к властям города, они касались закупки оборудования за валюту и передачи ряда документов.

Объект был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года, однако некоторые работы на стадионе продолжаются. Стоимость арены изначально составляла 6,7 млрд рублей, на конец января 2017 года сумма увеличилась до 43 млрд рублей. На стадионе пройдут матчи в рамках Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу — 2018.
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