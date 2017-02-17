В Кремле отказались смотреть фильм «Би-би-си» о фанатах и назвали его плохим

«К сожалению, мы в последнее время наблюдаем эрозию качества и объективности у наших коллег из “Би-би-си”, в связи с чем выражаем сожаление. Фильм, по всей видимости, тоже достаточно низкого пошиба», — отметил он.

По его словам, наверное, не британцам говорить о хулиганах среди футбольных фанатов, «учитывая известные истории хулиганства болельщиков из Великобритании на всем европейском континенте».

16 февраля британский телеканал показал документальный фильм Russia’s Hooligan Army («Российская армия хулиганов»). В нем вспомнили об участии россиян в столкновениях болельщиков в Марселе во время чемпионата Европы-2016, а также рассказали о том, что лидеры российских фанатских организаций устраивают отбор «бойцов» для столкновений с конкурирующими группами. В целом в картине речь идет о возникновении в России новой культуры в фанатской футбольной среде и ставится под сомнение безопасность гостей предстоящего чемпионата мира 2018 года.

Как отмечается на сайте «Би-би-си», режиссер фильма Алекс Стокли фон Статцер (Alex Stockley von Statzer) ездил в Орел, чтобы пообщаться с членами группировки «Орловские мясники», которые причастны к беспорядкам в Марселе, а также побывал в Ростове-на-Дону, где состоятся пять матчей будущего ЧМ.

В посольстве России в Лондоне заявили, что фильм производит шокирующее впечатление, а министр спорта Павел Колобков со всей стороны заверил, что вопрос безопасности во время ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017 — один из главных.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в 11 городах страны.