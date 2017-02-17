Минтуризма Тверской области разрабатывает турмаршруты к ЧМ-2018

«Тверская область планирует использовать свое выгодное географическое положение между Москвой и Санкт-Петербургом, где будут происходить основные матчи. Сейчас в региональном министерстве туризма разрабатываются типовые маршруты “День в Твери” для гостей и участников чемпионата. Летом регион представит свои предложения на съезде туроператов, задействованных в проведении мероприятия», — сообщили в правительстве.

По словам министра туризма региона Ивана Егорова, ценовая политика отелей и ресторанов региона выгодно отличается от столичных заведений. «Это будет привлекать посетителей», — приводит пресс-служба слова Егорова. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал инициативу регионального министерства туризма по организации однодневных туров для гостей ЧМ-2018.