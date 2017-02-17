Минтуризма Тверской области разрабатывает турмаршруты к ЧМ-2018
ТВЕРЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Министерство туризма Тверской области разрабатывает проект туристических маршрутов «День в Твери» для гостей и участников матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, которые состоятся в Москве и
Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Тверская область планирует использовать свое выгодное географическое положение между Москвой и
По словам министра туризма региона Ивана Егорова, ценовая политика отелей и ресторанов региона выгодно отличается от столичных заведений. «Это будет привлекать посетителей», — приводит
Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи 32 команд- участников пройдут в 11 городах России на 12 стадионах. В Москве и
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