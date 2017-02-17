Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28813240/
17 февраля 2017, 16:52 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Минтуризма Тверской области разрабатывает турмаршруты к ЧМ-2018

ТВЕРЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Министерство туризма Тверской области разрабатывает проект туристических маршрутов «День в Твери» для гостей и участников матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, которые состоятся в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Тверская область планирует использовать свое выгодное географическое положение между Москвой и Санкт-Петербургом, где будут происходить основные матчи. Сейчас в региональном министерстве туризма разрабатываются типовые маршруты “День в Твери” для гостей и участников чемпионата. Летом регион представит свои предложения на съезде туроператов, задействованных в проведении мероприятия», — сообщили в правительстве.

По словам министра туризма региона Ивана Егорова, ценовая политика отелей и ресторанов региона выгодно отличается от столичных заведений. «Это будет привлекать посетителей», — приводит пресс-служба слова Егорова. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал инициативу регионального министерства туризма по организации однодневных туров для гостей ЧМ-2018.

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи 32 команд- участников пройдут в 11 городах России на 12 стадионах. В Москве и Санкт-Петербурге планируется проведение большинства мероприятий, в том числе церемонии открытия чемпионата, полуфиналы, финал и матч за третье место. На территории Твери и Тверской области проведение матчей не запланировано.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Хоккеисты "Лады" вылетят из Риги в Уфу в течение ближайших трех-четырех часов

Бородюк заявил, что намерен продолжить карьеру в качестве тренера, а не функционера

Файфман: переговоры по правам на показ Кубка конфедераций и ЧМ очень далеки от завершения