Абызов предложил провести аудит крупных спортивных строек, включая «Зенит-Арену»
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт. Министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов предложил провести публичный аудит крупных спортивных строек, включая «Зенит-Арену».
Абызов выступил с этим предложением на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым в пятницу. В обсуждении приняли участие члены общественного совета при Минспорте и члены экспертного совета при правительстве.
«Мы на сегодняшний день в результате девальвации рубля имеем стоимость стадионов не просто конкурентную, но и очень приличную по всем международным параметрам. Ответ на этот вопрос — предоставление информации, сколько стоит кресло в Европе и сколько стоит у нас. Можно предложить Общероссийскому народному фронту провести независимый публичный аудит крупных строек, включая небезызвестную “Зенит-Арену”», — заявил Абызов, слова которого приводит
«Предоставить информацию о том, какие используются материалы, как что закупается, сколько стоит, сравнить показатели по объектам. Это, безусловно, повысит, и публичность министерства, и доверие граждан», — отметил Абызов.
Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Госстройнадзор
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