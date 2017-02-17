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17 февраля 2017, 16:24 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Абызов предложил провести аудит крупных спортивных строек, включая «Зенит-Арену»

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт. Министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов предложил провести публичный аудит крупных спортивных строек, включая «Зенит-Арену».

Абызов выступил с этим предложением на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым в пятницу. В обсуждении приняли участие члены общественного совета при Минспорте и члены экспертного совета при правительстве.

«Мы на сегодняшний день в результате девальвации рубля имеем стоимость стадионов не просто конкурентную, но и очень приличную по всем международным параметрам. Ответ на этот вопрос — предоставление информации, сколько стоит кресло в Европе и сколько стоит у нас. Можно предложить Общероссийскому народному фронту провести независимый публичный аудит крупных строек, включая небезызвестную “Зенит-Арену”», — заявил Абызов, слова которого приводит пресс-служба Открытого правительства.

«Предоставить информацию о том, какие используются материалы, как что закупается, сколько стоит, сравнить показатели по объектам. Это, безусловно, повысит, и публичность министерства, и доверие граждан», — отметил Абызов.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. В конце января сообщалось, что сметная стоимость строительства стадиона на Крестовском острове составляет 41,712 миллиарда рублей.
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