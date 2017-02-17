Абызов предложил провести аудит крупных спортивных строек, включая «Зенит-Арену»

Абызов выступил с этим предложением на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым в пятницу. В обсуждении приняли участие члены общественного совета при Минспорте и члены экспертного совета при правительстве.

«Мы на сегодняшний день в результате девальвации рубля имеем стоимость стадионов не просто конкурентную, но и очень приличную по всем международным параметрам. Ответ на этот вопрос — предоставление информации, сколько стоит кресло в Европе и сколько стоит у нас. Можно предложить Общероссийскому народному фронту провести независимый публичный аудит крупных строек, включая небезызвестную “Зенит-Арену”», — заявил Абызов, слова которого приводит пресс-служба Открытого правительства.

«Предоставить информацию о том, какие используются материалы, как что закупается, сколько стоит, сравнить показатели по объектам. Это, безусловно, повысит, и публичность министерства, и доверие граждан», — отметил Абызов.