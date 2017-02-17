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— Накануне выхода фильма вы говорили о том, что его появление сейчас — не случайность. После просмотра мнение не изменилось?

— Фильм, конечно, не случаен. Даже не посмотрев его, я уже представлял, что там будет, вплоть до того, с чего все начнется — с беспорядков во Франции во время чемпионата Европы. Так и случилось, тут пророком быть не надо. Могли бы что-то еще придумать для разнообразия. Естественно, побитых английских болельщиков показали. Была абсолютно четкая цель — дискредитировать чемпионат мира. Лейтмотив такой: «Что делать, чтобы не побили? Сидите дома!».

— То есть только одна цель?

— Попутно демонизируются Россия и россияне. Что в России дьяволы, что, приехав сюда, можно получить по голове, ничего хорошего в России нет, медведи ходят и все в таком духе. Я не любитель фантазий и фантастики, но пришлось смотреть этот фильм. Честное слово, смеялся. Главные участники — или клоуны, или просто молодые ребята, которым было за счастье попасть на любой экран.

Государство серьезно относится к проведению подобного рода форумов. Мы, наверное, единственная в мире страна, которая может похвастаться таким количеством проведенных международных соревнований, и все они без исключения прошли на высшем уровне, в том числе и с точки зрения безопасности. И предстоящие Кубок Конфедераций и чемпионат мира будут такими же, уверяю вас.

— В фильме говорится, в том числе, о том, что действия российских фанатов были похожи на военную операцию. Такое могло быть?

— Это еще одна из целей — подать все так, что эти действия хулиганов якобы контролируются государством. Что это чуть ли не военные, переодетые в гражданское. Выбор зрителю дается простой: или это обезумевшие безголовые фанаты, или переодетые военные. Главная задача — сделать так, чтобы приехало как можно меньше болельщиков. Фактов нет, но есть цель, и для создателей фильма все средства хороши. BBC никогда не брезговало таким подходом. И что-то мне подсказывает, что это — не последнее кино.

— Могут ли подобные фильмы помочь организаторам соревнований в планировании мер безопасности?

— На подготовку влияет все. То, что произошло во Франции, тоже повлияло. Активные участники беспорядков были найдены, с ними провели определенную работу. Более того, ни один из этих участников не получит паспорт болельщика.