Правоохранительные органы РФ устанавливают личности фанатов, снявшихся в фильме Би-би-си
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российские правоохранительные органы изучают фильм телеканала
Би-би-си «Армия российских хулиганов» для установления личностей снявшихся в нем футбольных фанатов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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«По кадрам фильма оперативники Главного управления противодействия экстремизму (ГУПЭ) МВД и Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Главного управления МВД по Москве устанавливают личности российских футбольных фанатов, которые снялись в этом фильме и дали интервью его авторам», — сказал собеседник агентства. Он сообщил, что они будут вызваны на профилактическую беседу и для дачи показаний.
Официальным комментарием МВД РФ ТАСС пока не располагает.
Британская телерадиовещательная корпорация
В российском посольстве в Лондоне считают, что этот фильм нацелен на дискредитацию предстоящего чемпионата. Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что проблемы с футбольными фанатами существуют во всем мире, в том числе и в России, однако снятый
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