Правоохранительные органы РФ устанавливают личности фанатов, снявшихся в фильме Би-би-си

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«По кадрам фильма оперативники Главного управления противодействия экстремизму (ГУПЭ) МВД и Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Главного управления МВД по Москве устанавливают личности российских футбольных фанатов, которые снялись в этом фильме и дали интервью его авторам», — сказал собеседник агентства. Он сообщил, что они будут вызваны на профилактическую беседу и для дачи показаний.

Официальным комментарием МВД РФ ТАСС пока не располагает.

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си показала минувшей ночью фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года в России за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года в Марселе на чемпионате Европы.