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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28810514/
17 февраля 2017, 13:44 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Правоохранительные органы РФ устанавливают личности фанатов, снявшихся в фильме Би-би-си

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российские правоохранительные органы изучают фильм телеканала Би-би-си «Армия российских хулиганов» для установления личностей снявшихся в нем футбольных фанатов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил что эти болельщики будут вызваны на профилактическую беседу и для дачи показаний. Увеличить
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«По кадрам фильма оперативники Главного управления противодействия экстремизму (ГУПЭ) МВД и Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Главного управления МВД по Москве устанавливают личности российских футбольных фанатов, которые снялись в этом фильме и дали интервью его авторам», — сказал собеседник агентства. Он сообщил, что они будут вызваны на профилактическую беседу и для дачи показаний.

Официальным комментарием МВД РФ ТАСС пока не располагает.

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си показала минувшей ночью фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года в России за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года в Марселе на чемпионате Европы.

В российском посольстве в Лондоне считают, что этот фильм нацелен на дискредитацию предстоящего чемпионата. Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что проблемы с футбольными фанатами существуют во всем мире, в том числе и в России, однако снятый Би-би-си фильм о российских болельщиках необъективен и похож, скорее, на страшилку.
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Шпрыгин: Фильм Би-би-си о российских фанатах — это пропаганда с перевиранием фактов

Шпрыгин: Фильм Би-би-си о российских фанатах — это пропаганда с перевиранием фактов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Фильм британского телерадиовещательной корпорации Би-би-си тенденциозен, недостоверен и имеет своей целью запугать болельщиков, которые хотят приехать в Россию на Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу. Такое мнение ТАСС высказал глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.
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