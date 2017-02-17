Шпрыгин: Фильм Би-би-си о российских фанатах — это пропаганда с перевиранием фактов
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Фильм британского телерадиовещательной корпорации
Би-би-си тенденциозен, недостоверен и имеет своей целью запугать болельщиков, которые хотят приехать в Россию на Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу. Такое мнение ТАСС высказал глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.
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Фильм, показанный в ночь на пятницу, рассказывает о российских футбольных болельщиках, которые будто бы готовы отомстить английским фанатам во время ЧМ-2018 за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года в Марселе во время чемпионата Европы.
«Любой пиар хорош, кроме некролога. Еще до выхода фильма, судя по анонсу, можно было понять, что англичане хотят навести жути и запугать туристов, которые готовятся приехать в Россию. По факту получилось, что фильм сделал рекламу русскому хулиганизму. Получилась классическая пропагандистская нарезка, целью которой было показать не то, что есть на самом деле, а приукрасить или просто переврать факты», — сказал Шпрыгин.
Английскому журналисту в России ничего не угрожало
«Я помню этого журналиста (который делал фильм — прим. ТАСС), я с ним общался, ему в России ничего не угрожало, он находился в полнейшей безопасности. Было видно, что он постоянно нервничал,
Он считает, что нет никаких предпосылок к крупным событиям с участием фанатов или стычкам во время чемпионата мира.
«Не исключаю, что при таком внимании английских СМИ к этой теме в глазах русских фанатов англичане станут главными оппонентами и врагами.
«Сейчас происходят поправки в законы о болельщиках, любые правонарушения тщательно расследуются, — говорит Шпрыгин. Сейчас идет реальная работа, а не как раньше, когда правоохранительные органы просто отчитывались о своей работе с фанатами. Все люди в стране стараются и работают над тем, чтобы турнир прошел на высшем уровне со всех окружающих его сторон».
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