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17 февраля 2017, 12:25 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Шпрыгин: Фильм Би-би-си о российских фанатах — это пропаганда с перевиранием фактов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Фильм британского телерадиовещательной корпорации Би-би-си тенденциозен, недостоверен и имеет своей целью запугать болельщиков, которые хотят приехать в Россию на Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу. Такое мнение ТАСС высказал глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

Глава Всероссийского объединения болельщиков считает что он сделал рекламу русскому хулиганизму. Увеличить
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Фильм, показанный в ночь на пятницу, рассказывает о российских футбольных болельщиках, которые будто бы готовы отомстить английским фанатам во время ЧМ-2018 за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года в Марселе во время чемпионата Европы.

«Любой пиар хорош, кроме некролога. Еще до выхода фильма, судя по анонсу, можно было понять, что англичане хотят навести жути и запугать туристов, которые готовятся приехать в Россию. По факту получилось, что фильм сделал рекламу русскому хулиганизму. Получилась классическая пропагандистская нарезка, целью которой было показать не то, что есть на самом деле, а приукрасить или просто переврать факты», — сказал Шпрыгин.

Английскому журналисту в России ничего не угрожало

«Я помню этого журналиста (который делал фильм — прим. ТАСС), я с ним общался, ему в России ничего не угрожало, он находился в полнейшей безопасности. Было видно, что он постоянно нервничал, как-будто чего-то боялся и опасался, находясь на каком-то задании. Лично я получил урок, что даже если ты хочешь общаться с английскими журналистами и делаешь это искренне — то на выходе все равно получится совсем другая история. Пока в мире такая политическая обстановка — это не изменится», — считает Шпрыгин.

Он считает, что нет никаких предпосылок к крупным событиям с участием фанатов или стычкам во время чемпионата мира.

«Не исключаю, что при таком внимании английских СМИ к этой теме в глазах русских фанатов англичане станут главными оппонентами и врагами. Какая-нибудь небольшая группа молодых фанатов, которые никому не подконтрольны в метро или на окраинах может надавать им тумаков, но о массовых организация драк, а тем более в чаше стадиона речи быть не может, я не могу себе такое представить», — отметил Шпрыгин.

«Сейчас происходят поправки в законы о болельщиках, любые правонарушения тщательно расследуются, — говорит Шпрыгин. Сейчас идет реальная работа, а не как раньше, когда правоохранительные органы просто отчитывались о своей работе с фанатами. Все люди в стране стараются и работают над тем, чтобы турнир прошел на высшем уровне со всех окружающих его сторон».
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