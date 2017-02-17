Мутко назвал страшилкой фильм Би-би-си про российских футбольных фанатов
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Проблемы с футбольными фанатами существуют во всем мире, в том числе и в России, однако снятый
Би-би-си фильм о российских болельщиках необъективен и похож, скорее, на страшилку. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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Фильм британской телерадиовещательной корпорации, показанный в ночь на пятницу, рассказывает о российских футбольных болельщиках, которые будто бы готовы отомстить английским фанатам во время ЧМ-2018 за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года в Марселе во время чемпионата Европы.
«Надо абсолютно трезво на все это смотреть — идет информационная кампания по дискредитации, — прокомментировал ситуацию Мутко. — Мы же все взрослые люди и понимаем, что в большой стране — будь то Англия, Россия — есть проблемы в разных областях человеческой жизни. В огромных странах есть разные проблемы, в том числе и среди молодежи, которая самореализуется разным образом. Это есть и в России».
«Фанатское движение сегодня — это молодежное движение, субкультура, и в него зачастую проникают экстремистские вещи. Но зачем делать из этого страшилку?», — добавил он.
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