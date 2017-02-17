СМИ: ФИФА может заплатить клубам около €1 млрд за проведение ЧМ-2022 посреди сезона
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Компенсация клубам от Международной федерации футбола (ФИФА) за проведение чемпионата мира 2022 года посреди сезона может составить около €1 млрд. Об этом сообщает испанская газета As.
Чемпионат мира 2022 году пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Перенос сроков турнира, который обычно проводится летом, обусловлен высокими температурами на территории Катара в летний период. Европейские клубы выступали против проведения турнира в эти сроки, так как большинство европейских чемпионатов проходят по системе «осень-весна».
Катар 10 декабря 2010 года в Цюрихе выиграл право на организацию чемпионата мира — 2022. Мировое первенство пройдет в семи городах Катара — Дохе, Лусаиле,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter