СМИ: ФИФА может заплатить клубам около €1 млрд за проведение ЧМ-2022 посреди сезона

Чемпионат мира 2022 году пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Перенос сроков турнира, который обычно проводится летом, обусловлен высокими температурами на территории Катара в летний период. Европейские клубы выступали против проведения турнира в эти сроки, так как большинство европейских чемпионатов проходят по системе «осень-весна».

Катар 10 декабря 2010 года в Цюрихе выиграл право на организацию чемпионата мира — 2022. Мировое первенство пройдет в семи городах Катара — Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.