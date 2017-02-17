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«СТРАШНЕЕ, ЧЕМ В ИРАКЕ»

Основная идея фильма — продемонстрировать обычным британским болельщикам, в том числе местным «кузьмичам», жизнь обычных российский футбольных хулиганов. Тех самых, которые взбудоражили всю Европу во Франции и стали участниками печально известных беспорядков в Марселе. Очевидно, что без тех событий не было бы и этого фильма.

Повествование началось с перечисления важных цифр: около сотни англичан получили травмы, 30 были госпитализированы, а жизнь пятерых находилась на грани после того, как марсельские страсти утихли. «Это напоминало военные действия, — описывал те события болельщик сборной Англии Крэйг Лайонс. — Вместе со мной был парень, который служил в Ираке. И он признался, что в Ираке ему было не так страшно, как в Марселе».

Авторы фильма привели цитату вице-спикера Госдумы и члена исполкома РФС Игоря Лебедева, который расхваливал действия российских фанатов. При этом наша победа на выборах страны-хозяйки ЧМ-2018 была названа «сомнительной».

«АНГЛИЙСКИЙ ОКОЛОФУТБОЛ — ГЛУБОКАЯ ПОМОЙКА»

Лейтмотив сюжета фильма — тревога. Главный герой фильма постоянно задавался вопросом о том, не опасно ли будет болельщикам сборной Англии ехать в Россию в 2018 году. Зачастую действия наших фанатов даже гипертрофировали — то ли намеренно, то ли нет. Например, происходившее в Марселе назвали «специальной военной операцией». Один из героев сделал такой вывод, потому что наши фанаты «были хорошо организованы, находились в трезвом уме и предварительно хорошо поработали в спортивном зале».

Одним из организаторов тех драк СМИ называли одного из лидеров фан-движения «Спартака» Василия Степанова, более известного как Вася Киллер. Его главный герой фильма разыскал прямо на трибуне «Открытие Арены» во время московского дерби, после чего поговорил с ним.

«Когда все это происходило в Марселе, я был на даче, пил сидр в преддверии рождения пятого ребенка, — улыбался Степанов. — Хотелось быть там, когда эти 150 спартанцев — фанатов со всей России — выносили всех англичан, это пьяное быдло. Смотрел на все происходящее со, скажем так, профессиональной точки зрения и думал, как бы я поступил, будь я там. То состояние, в котором находится современный околофутбол в Англии — то же самое, что и вся западная культура — глубокая помойка».

Помимо этого, британцы устроили небольшой опрос болельщиков рядом со стадионом. Тема — как фанаты в России встретят гостей в 2018 году. Один из болельщиков процитировал Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет — от меча и погибнет».

«УДАРИЛ ПАРНЯ ПО ГОЛОВЕ. ХОРОШИЙ ПЕНАЛЬТИ!»

Из Москвы отважный протагонист фильма отправился в Ярославль, где посетил матч «Шинника» с «Динамо», а затем в Орел, в логово группировки Orel Butchers, которая стала знаменитой после марсельский беспорядков. В Орле собеседники BBC уже сидели с балаклавами и говорили анонимно.

«Мы ловили их на каждой улице, в каждом баре, — хвастались орловские фанаты. — Их численный перевес был большим, но мы поставили их на место».

Эти слова — шалости по сравнению с тем, что на чистом английском почти без акцента рассказал один из лидеров орловской группировки по имени Денис. Он тоже сидел перед камерой в балаклаве и говорил страшные для английского уха вещи.

«Власти России заблокируют всех лидеров фанатских группировок на время чемпионата мира, не дадут им действовать, — заверил Денис. — Но кто-то точно попытается что-то сделать, сто процентов».

Услышав логичный вопрос о том, как избежать избиения, фанат демонически рассмеялся: «Сложный вопрос. Нужно находиться с семьей, с детьми. Если болельщик находится на улице со своим другом тоже мужского пола, ему нужно закладываться на то, что он может получить по заднице».

Денис не мог пройти и мимо событий в Марселе, непосредственным участником которых он был (по крайней мере так говорится в фильме): «Это было похоже на столкновение двухсот профессионалов и двух тысяч любителей. Помню, я ударил одного парня по голове. Можно сказать, я исполнил хороший пенальти! Знаю, что один из британских хулиганов лежал в коме. Когда я узнал об этом, то подумал: “Блин, да это ж мой парень”. Я очень хотел попасть ему точно по голове».

«ЭТО ХОББИ — КАК СОБИРАТЬ МАРКИ»

Но в Орле чемпионат мира не состоится, хотя местные фанаты мимо столь крупного события не пройдут. А ростовским хулиганам никуда ехать не надо будет — они уже готовы встречать гостей, в чем лично убедились авторы фильма. Они проделали с фанатами «Ростова» путь от подготовки к уличной драке (попарились с ними в бане и вроде бы даже выпили) до самой стычки.

Драка была снята почти полностью, причем в красках, на хорошую камеру. И именно это вызывает большие сомнения относительно подлинности происходившего — разве могли настоящие фанаты доверить малознакомому иностранцу полностью запечатлеть драку, которую тщательно скрывают от полиции (в фильме даже говорится о том, что телефоны перед боем всегда выключают, чтобы не выследили)?