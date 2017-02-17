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17 февраля 2017, 9:06 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

КОНКАКАФ обсудит возможность подачи заявки от нескольких стран для проведения ЧМ-2026

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) обсудит возможность подачи совместной заявки от нескольких стран на проведение в них чемпионата мира по футболу в 2026 году, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу организации Виктора Монтальяни.

В четверг глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу в 2026 году может пройти в 3−4 странах на 4−5 стадионах в каждой из них. В январе в Цюрихе совет ФИФА одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, начиная с турнира 2026 года.

«Особенность турнира с 48 участниками такова, что от принимающей стороны требуется определенное увеличение инфраструктуры. Речь здесь даже не о стадионах, а о тренировочных базах, отелях и прочем в этом плане. Проведение такого турнира в трех или даже больше странах, географически близко расположенных друг к другу, в данной ситуации представляется разумным, — заявил Монтальяни. — Вероятно, в короткие сроки мы в КОНКАКАФ сядем за стол переговоров и посмотрим, как двигаться вперед».

Как сообщает агентство, глава КОНКАКАФ не исключил, что совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году могут подать США, Мексика и Канада. При этом он также предположил, что игры могли бы состояться в Центральной Америке или странах Карибского бассейна.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в России, турнир 2022 года примет Катар.
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