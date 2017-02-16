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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28802310/
16 февраля 2017, 20:17 | Футбол: Чемпионат мира | Советский спорт

Александр Шпрыгин: Российским фанатам не до англичан

Президент Всероссийского объединения болельщиков прокомментировал для «Советского спорта» анонс завтрашнего фильма BBC, в котором будет рассказано о возможном противостоянии английских и российских фанатов на ЧМ-2018.

Президент Всероссийского объединения болельщиков прокомментировал для Советского спорта анонс завтрашнего фильма BBC в котором будет рассказано о возможном противостоянии английских и российских фанатов на ЧМ-2018. Увеличить
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— Только что прилетел с «Динамо» в Анталию, поэтому трейлер BBC пока не видел и заметки в The Guardian не читал, — сказал Шпрыгин. — Но прокомментировать ситуацию готов. Англичанам неймется с того момента, как ЧМ-2108 отдали России. И они всякий раз под любым предлогом нагнетают обстановку, чтобы отнять у нас финальный этап. На этот раз решили разыграть фанатскую карту. Будто бы лютые, злобные и невменяемые российские хулиганы грозят всем расправой. Вытаскиваются из нафталина, в частности, марсельские события. А зря.

Во-первых, вопрос футбольной безопасности в России выведен сейчас на государственный уровень. Правоохранительные органы ведут с фанатами такую работу, что тем проще летом 2017-го и 2018-го годов вовсе уехать из России, чтобы показывать потом пограничные штампы, как алиби. Им реально не беспорядков на Кубке Конфедераций и чемпионате мира.

Во-вторых, вспомните безопасность на Олимпиаде в Сочи. Это вам не Франция и не Англия — уровень был высочайшим. Сейчас на безопасность предстоящих футбольных турниров тоже брошены все силы государства. Поэтому медиа-активность англичан — не что иное, как банальный черный пиар. Снимают людей с заретушированными лицами, со спины или в масках. Такие могут сказать что угодно, в том числе и поводу будущих беспорядков. А подается это, как мнение русских фанатов, разбавленное картинками из Марселя.

Осенью я тоже общался с ВВС по какому-то вопросу. Не исключаю, что они и меня воткнули в свой фильм. Но верить такого рода лентам не вижу смысла. Их содержание не соответствует реальной ситуации с безопасностью на футболе в России.
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