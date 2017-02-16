Александр Шпрыгин: Российским фанатам не до англичан
Президент Всероссийского объединения болельщиков прокомментировал для «Советского спорта» анонс завтрашнего фильма BBC, в котором будет рассказано о возможном противостоянии английских и российских фанатов на ЧМ-2018.
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Видимо, что-то случилось...
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— Только что прилетел с «Динамо» в Анталию, поэтому трейлер BBC пока не видел и заметки в The Guardian не читал, — сказал Шпрыгин. — Но прокомментировать ситуацию готов. Англичанам неймется с того момента, как ЧМ-2108 отдали России. И они всякий раз под любым предлогом нагнетают обстановку, чтобы отнять у нас финальный этап. На этот раз решили разыграть фанатскую карту. Будто бы лютые, злобные и невменяемые российские хулиганы грозят всем расправой. Вытаскиваются из нафталина, в частности, марсельские события. А зря.
Осенью я тоже общался с ВВС по
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