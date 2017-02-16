The Guardian: Российские хулиганы устроят «фестиваль насилия» на ЧМ-2018
Британская газета The Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах.
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Британская газета The Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году якобы собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016. Откровения телерадиовещательной корпорации BBC получили название «Российская армия хулиганов» (Russia’s Hooligan Army).
«Английских болельщиков предупредили, что они со 100-процентной гарантией будут мишенью российских хулигагов во время чемпионата мира по футболу-2018 и что турнир будет “фестивалем насилия”, — пишет The Guardian. — Столкновения между российскими и английскими суппортерами в Марселе на Евро-2016 минувшим летом породили у высших британских чиновников опасения, что развязанное российскими хулиганами насилие было санкционировано Кремлем. Предполагаемый организатор марсельских беспорядков сейчас сказал: Это были специальные военизированные силы футбольных хулиганов, посланные Владимиром Владимировичем Путиным, чтобы завоевать Европу». Об этом рассказывается в документальном фильме «Российская армия хулиганов», который выйдет на канале BBC2 в четверг вечером. Программа также покажет группы молодых людей, участвующих в договорных драках с оппонентами из других фирм и занимающихся физической подготовкой, чтобы быть готовыми к турниру, который пройдет следующим летом.
Авторы фильма обещают, в частности, познакомить британскую аудиторию с неким «Васей Киллером». «Это известный хулиган, лидер группировки «Гладиаторы», поддерживающей «Спартак», который удаленно управлял событиями в Марселе. По его словам, хулиганизм дал ему «принципы и храбрость» вместе с тем чувством, что «ты на вершине Эвереста и можешь все», — пишет The Guardian.
Еще одним персонажем фильма станет Денис, представитель спартаковской группировки Orel Butchers. Если верить The Guardian, этот человек был заводилой группы участников беспорядков в Марселе и пообещал английским фанатам, что «во время ЧМ-2018 их будут стопроцентно бить».
Анонс скандального фильта уже вызвал отклики в России. Вот что сказал по этому поводу председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин: «Анонс фильма — это очередное нагнетание темы, которую используют английские СМИ после того, как Англия проиграла нашей стране провести чемпионат мира в 2018 году. Это очередная попытка дискредитации ЧМ в России. Фильм я не видел, но творчество BBC всем знакомо давно. Они в последнее время частенько делают подобные материалы. Это вымысел. Некие провокаторы придумывают, что им вздумается. Мы, как и прежде, призываем всех фанатов спорта посетить чемпионат мира. У нас нет ничего подобного, о чем так яростно пишут СМИ Великобритании. Наш чемпионат будет отлично организован. Уровень безопасности будет на самом высоком уровне. Нечего боятся. Все это страшилки.
Не менее категоричен был зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.
«С тех пор, как англичане проиграли нашей стране право на проведение чемпионата мира по футболу, главной мишенью их СМИ стал российский спорт и наши болельщики. Публикации Guardian на тему предстоящего фильма “Би-би-си” о том, что английские фанаты станут главным объектом ненависти в России в качестве мести за события на чемпионате Европы 2016 года, это очередная провокация в адрес нашего спорта, не имеющая под собой никаких оснований», — цитирует специалиста ТАСС.
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