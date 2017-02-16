The Guardian: Российские хулиганы устроят «фестиваль насилия» на ЧМ-2018

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Британская газета The Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году якобы собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016. Откровения телерадиовещательной корпорации BBC получили название «Российская армия хулиганов» (Russia’s Hooligan Army).

«Английских болельщиков предупредили, что они со 100-процентной гарантией будут мишенью российских хулигагов во время чемпионата мира по футболу-2018 и что турнир будет “фестивалем насилия”, — пишет The Guardian. — Столкновения между российскими и английскими суппортерами в Марселе на Евро-2016 минувшим летом породили у высших британских чиновников опасения, что развязанное российскими хулиганами насилие было санкционировано Кремлем. Предполагаемый организатор марсельских беспорядков сейчас сказал: Это были специальные военизированные силы футбольных хулиганов, посланные Владимиром Владимировичем Путиным, чтобы завоевать Европу». Об этом рассказывается в документальном фильме «Российская армия хулиганов», который выйдет на канале BBC2 в четверг вечером. Программа также покажет группы молодых людей, участвующих в договорных драках с оппонентами из других фирм и занимающихся физической подготовкой, чтобы быть готовыми к турниру, который пройдет следующим летом.

Авторы фильма обещают, в частности, познакомить британскую аудиторию с неким «Васей Киллером». «Это известный хулиган, лидер группировки «Гладиаторы», поддерживающей «Спартак», который удаленно управлял событиями в Марселе. По его словам, хулиганизм дал ему «принципы и храбрость» вместе с тем чувством, что «ты на вершине Эвереста и можешь все», — пишет The Guardian.

Еще одним персонажем фильма станет Денис, представитель спартаковской группировки Orel Butchers. Если верить The Guardian, этот человек был заводилой группы участников беспорядков в Марселе и пообещал английским фанатам, что «во время ЧМ-2018 их будут стопроцентно бить».

Анонс скандального фильта уже вызвал отклики в России. Вот что сказал по этому поводу председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин: «Анонс фильма — это очередное нагнетание темы, которую используют английские СМИ после того, как Англия проиграла нашей стране провести чемпионат мира в 2018 году. Это очередная попытка дискредитации ЧМ в России. Фильм я не видел, но творчество BBC всем знакомо давно. Они в последнее время частенько делают подобные материалы. Это вымысел. Некие провокаторы придумывают, что им вздумается. Мы, как и прежде, призываем всех фанатов спорта посетить чемпионат мира. У нас нет ничего подобного, о чем так яростно пишут СМИ Великобритании. Наш чемпионат будет отлично организован. Уровень безопасности будет на самом высоком уровне. Нечего боятся. Все это страшилки. Какие-то выдуманные стереотипы и пугалки».

Не менее категоричен был зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.

«С тех пор, как англичане проиграли нашей стране право на проведение чемпионата мира по футболу, главной мишенью их СМИ стал российский спорт и наши болельщики. Публикации Guardian на тему предстоящего фильма “Би-би-си” о том, что английские фанаты станут главным объектом ненависти в России в качестве мести за события на чемпионате Европы 2016 года, это очередная провокация в адрес нашего спорта, не имеющая под собой никаких оснований», — цитирует специалиста ТАСС.