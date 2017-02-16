Газзаев: Фильм Би-би-си о фанатах из РФ — провокация в адрес российского спорта
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Фильм британской телерадиовещательной корпорации
Би-би-си о российских болельщиках — очередная провокация в адрес нашего спорта, не имеющая под собой никаких оснований. Такое мнение высказал ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее английская газета Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных болельщиках, которые якобы во время чемпионата мира в 2018 году готовы отомстить англичанам за марсельские беспорядки в ходе Евро-2016.
«С тех пор, как англичане проиграли нашей стране право на проведение чемпионата мира по футболу, главной мишенью их СМИ стал российский спорт и наши болельщики. Публикации Guardian на тему предстоящего фильма
По его словам, поводом для столкновений российских и английских болельщиков в Марселе «стали наглые провокации британцев, топтавших государственный флаг Российской Федерации». «Об этом умолчали все западные СМИ, выставив англичан в роли жертвы», — напомнил депутат.
«Ответственно заявляю — наша страна заинтересована в том, чтобы чемпионат мира по футболу 2018 года стал настоящим праздником спорта для всего мира, а не бойней хулиганов», — подчеркнул Газзаев, добавив, что на уровне Госдумы ужесточено законодательство в отношении правил поведения во время спортивных мероприятий.
«Уверен, что правоохранительные органы сделают все, чтобы предотвратить любые хулиганские выходки, которые могут омрачить мировой футбольный форум, а подобные заявления, то и дело появляющиеся в английских СМИ, есть не что иное, как сознательная провокация, рассчитанная на создание негативного информационного фона вокруг предстоящего события», — заключил парламентарий.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter