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Ранее английская газета Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных болельщиках, которые якобы во время чемпионата мира в 2018 году готовы отомстить англичанам за марсельские беспорядки в ходе Евро-2016.

«С тех пор, как англичане проиграли нашей стране право на проведение чемпионата мира по футболу, главной мишенью их СМИ стал российский спорт и наши болельщики. Публикации Guardian на тему предстоящего фильма Би-би-си о том, что английские фанаты станут главным объектом ненависти в России в качестве мести за события на чемпионате Европы 2016 года, это очередная провокация в адрес нашего спорта, не имеющая под собой никаких оснований», — сказал Газзаев.

По его словам, поводом для столкновений российских и английских болельщиков в Марселе «стали наглые провокации британцев, топтавших государственный флаг Российской Федерации». «Об этом умолчали все западные СМИ, выставив англичан в роли жертвы», — напомнил депутат.

«Ответственно заявляю — наша страна заинтересована в том, чтобы чемпионат мира по футболу 2018 года стал настоящим праздником спорта для всего мира, а не бойней хулиганов», — подчеркнул Газзаев, добавив, что на уровне Госдумы ужесточено законодательство в отношении правил поведения во время спортивных мероприятий.

«Уверен, что правоохранительные органы сделают все, чтобы предотвратить любые хулиганские выходки, которые могут омрачить мировой футбольный форум, а подобные заявления, то и дело появляющиеся в английских СМИ, есть не что иное, как сознательная провокация, рассчитанная на создание негативного информационного фона вокруг предстоящего события», — заключил парламентарий.