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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28794070/
16 февраля 2017, 11:20 | Футбол: Чемпионат мира | РБК

Российские ультрас пообещали фанатам Англии «фестиваль насилия» на ЧМ

Российские футбольные хулиганы пообещали английским фанатам, что они «со 100% гарантией» станут их целью во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, который пройдет в России. Об этом пишет Guardian.

Российские ультрас пообещали фанатам Англии фестиваль насилия на ЧМ - Фото Увеличить
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Газета уточняет, что такие заявления российские болельщики сделали в интервью для документального фильма «Армия российских хулиганов» (Russia’s Hooligan Army), который выйдет на телеканале «Би-би-си 2» в четверг вечером. В фильме также есть кадры, на которых молодые люди участвуют в специально организованных драках с болельщиками команд соперников, чтобы подготовиться к чемпионату в следующем году.

Один из участников интервью по имени Денис, возглавлявший околофутбольное объединение болельщиков Orel Butchers, которые принимали участие в беспорядках в Марселе во время Чемпионата Европы, пообещал, что английские болельщики неизбежно вновь подвергнутся насилию, если приедут в Россию. «Они могут приехать и мы увидим. Очевидно, что кто-нибудь что-то предпримет, это 100% — 100% гарантировано», — сказал он.

Другой анонимный хулиган из Ростова заявил «Би-би-си», что для кого-то ЧМ-2018 будет праздником футбола, а для кого-то «фестивалем насилия». Она также добавил, что английские болельщики становятся мишенью российских хулиганов из-за своего прошлого. «Естественно наши оппоненты англичане, потому что они праотцы хулиганства и мы их всегда ждем», — добавил он.

11 июня, в день матча Россия — Англия, в Марселе вспыхнули беспорядки с участием английских и российских фанатов. Один из болельщиков сборной Англии из-за полученных травм скончался.
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