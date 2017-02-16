Российские ультрас пообещали фанатам Англии «фестиваль насилия» на ЧМ
Российские футбольные хулиганы пообещали английским фанатам, что они «со 100% гарантией» станут их целью во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, который пройдет в России. Об этом пишет Guardian.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Газета уточняет, что такие заявления российские болельщики сделали в интервью для документального фильма «Армия российских хулиганов» (Russia’s Hooligan Army), который выйдет на телеканале «Би-би-си 2» в четверг вечером. В фильме также есть кадры, на которых молодые люди участвуют в специально организованных драках с болельщиками команд соперников, чтобы подготовиться к чемпионату в следующем году.
Один из участников интервью по имени Денис, возглавлявший околофутбольное объединение болельщиков Orel Butchers, которые принимали участие в беспорядках в Марселе во время Чемпионата Европы, пообещал, что английские болельщики неизбежно вновь подвергнутся насилию, если приедут в Россию. «Они могут приехать и мы увидим. Очевидно, что
Другой анонимный хулиган из Ростова заявил «Би-би-си», что для
11 июня, в день матча Россия — Англия, в Марселе вспыхнули беспорядки с участием английских и российских фанатов. Один из болельщиков сборной Англии
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter