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16 февраля 2017, 10:23 | Футбол: Чемпионат мира | Lenta.Ru

Участвовавшим в беспорядках на Евро-2016 россиянам закроют вход на ЧМ-2018

Россияне, участвовавшие в беспорядках в Марселе во время чемпионата Европы по футболу 2016 года, не смогут получить паспорт болельщика Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Об этом «Р-Спорт» сообщил глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин в четверг, 16 февраля.

Участвовавшим в беспорядках на Евро-2016 россиянам закроют вход на ЧМ-2018 - Фото 1 Увеличить
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«Насколько мне известно, правоохранительные органы установили всех российских участников беспорядков во Франции. С ними проведена профилактическая работа. Думаю, что данные лица не смогут получить паспорт болельщика для посещения мероприятий Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в России», — заявил он.

Получение паспорта болельщика — обязательное условие для допуска на территорию стадиона в дни матчей КК-2017 и ЧМ-2018. Даже при наличии билета попасть на игру без документа не получится.

11 июня перед началом встречи первого тура Евро-2016 между сборными России и Англии (1:1) в Марселе произошли массовые беспорядки с участием российских и английских фанатов. После игры драка началась на трибуне стадиона «Велодром». В итоге пострадали 35 человек, три россиянина получили тюремные сроки.
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