До 70% объектов ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде должны быть сданы к концу 2017 года

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«Около 70% объектов, которые у нас по программе предусмотрены, должны быть введены в эксплуатацию до 31 декабря 2017 года — это основная цель, которая перед нами сегодня стоит», — сказал он. По словам Сватковского, «все идет достаточно планово», хотя власти прекрасно понимают, что это «очень напряженные сроки».

«У нас распределены по каждому объекту не только ответственные структуры, но даже поименная ответственность членов правительства. Все сетевые графики утверждены, они контролируются еженедельно. Подрядчики прошли уже, фактически, больше половины пути, у нас нет сомнений в их профессионализме», — сказал он.

Замгубернатора также отметил, что на стадионе «Нижний Новгород» до июня заканчиваются работы по пешеходным эстакадам, и строители в мае-июне приступают к работам по футбольному полю. «К сентябрю мы здесь увидим практическим готовый газон, который будем тестировать в том же месяце», — добавил он.

Ранее глава региона Валерий Шанцев поставил задачу сдать все объекты, строящиеся к чемпионату мира в Нижнем Новгороде, к 1 мая 2018 года.