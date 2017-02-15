До 70% объектов ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде должны быть сданы к концу 2017 года
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Большая часть объектов, строящихся к чемпионату мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде, должна быть сдана до конца текущего года. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский в ходе выездного совещания по строительству стадиона в Нижнем Новгороде, передает корр. ТАСС.
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«Около 70% объектов, которые у нас по программе предусмотрены, должны быть введены в эксплуатацию до 31 декабря 2017 года — это основная цель, которая перед нами сегодня стоит», — сказал он. По словам Сватковского, «все идет достаточно планово», хотя власти прекрасно понимают, что это «очень напряженные сроки».
«У нас распределены по каждому объекту не только ответственные структуры, но даже поименная ответственность членов правительства. Все сетевые графики утверждены, они контролируются еженедельно. Подрядчики прошли уже, фактически, больше половины пути, у нас нет сомнений в их профессионализме», — сказал он.
Замгубернатора также отметил, что на стадионе «Нижний Новгород» до июня заканчиваются работы по пешеходным эстакадам, и строители в
Ранее глава региона Валерий Шанцев поставил задачу сдать все объекты, строящиеся к чемпионату мира в Нижнем Новгороде, к 1 мая 2018 года.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
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