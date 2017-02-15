Поездка Мутко в Калининград отменена из-за непогоды

В Калининграде Мутко должен был ознакомиться с ходом работ по строительству стадиона к ЧМ-2018 и реконструкции аэропорта Храброво.

«Рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко в Калининградскую область отменяется», — сказал собеседник агентства, все мероприятия, в которых должен был принять участие вице-премьер, также отменены.