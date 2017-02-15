Поездка Мутко в Калининград отменена из-за непогоды
КАЛИНИНГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Поездка
вице-премьера РФ Виталия Мутко в Калининград, где сегодня из-за тумана приостановил работу аэропорт, отменена, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
В Калининграде Мутко должен был ознакомиться с ходом работ по строительству стадиона к ЧМ-2018 и реконструкции аэропорта Храброво.
«Рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко в Калининградскую область отменяется», — сказал собеседник агентства, все мероприятия, в которых должен был принять участие
Работа калининградского аэропорта Храброво была приостановлена сегодня с 8:00
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter