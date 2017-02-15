Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28783671/
15 февраля 2017, 14:06 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Поездка Мутко в Калининград отменена из-за непогоды

КАЛИНИНГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Поездка вице-премьера РФ Виталия Мутко в Калининград, где сегодня из-за тумана приостановил работу аэропорт, отменена, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

В Калининграде Мутко должен был ознакомиться с ходом работ по строительству стадиона к ЧМ-2018 и реконструкции аэропорта Храброво.

«Рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко в Калининградскую область отменяется», — сказал собеседник агентства, все мероприятия, в которых должен был принять участие вице-премьер, также отменены.

Работа калининградского аэропорта Храброво была приостановлена сегодня с 8:00 из-за густого тумана и ограниченной видимости на взлетно-посадочной полосе. Задержаны несколько рейсов из Санкт-Петербурга и Москвы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

До 70% объектов ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде должны быть сданы к концу 2017 года

До 70% объектов ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде должны быть сданы к концу 2017 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Большая часть объектов, строящихся к чемпионату мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде, должна быть сдана до конца текущего года. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский в ходе выездного совещания по строительству стадиона в Нижнем Новгороде, передает корр. ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
15 февраля

МОК пригласил Олимпийский комитет России принять участие в Играх-2018

Слуцкий не будет присутствовать на заседании комитета по этике РФС

Турция подаст заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года по футболу