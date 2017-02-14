Шанцев: В Нижнем Новгороде хватает номеров для размещения клиентских групп ФИФА в дни ЧМ

«По моим сведениям, у нас уже сейчас хватает номерного фонда, чтобы разместить все клиентские группы. Надо посмотреть их классность и категорийность — этот вопрос имеется, но он решаемый», — сказал Шанцев. Он назвал «полным просчетом» информацию о том, что нижегородским властям стоит проработать вопрос достаточности номерного фонда к чемпионату мира.

О таком поручении со стороны зампреда РФ Виталия Мутко сообщил на заседании во вторник министр спорта региона Сергей Панов. Он в частности отметил, что по итогам недавнего визита Мутко в Нижний Новгород региональному минспорту было поручено совместно с Ростуризмом и оргкомитетом чемпионата мира по футболу «дополнительно проработать вопрос о достаточности номерного фонда для размещения клиентских групп ФИФА». «В случае если мы будем исключать те гостиницы, которые не успеем построить, чтобы мы знали, что могли бы предложить. Эта работа ведется и со всеми заинтересованными структурами, отработаем и доложим в ближайшее время», — сказал Панов.

Также, по словам министра, нижегородским властям было поручено в срок до 21 февраля согласовать перечень общежитий, которые планируются к использованию для размещения клиентских групп, речь идет о силовых структурах и медиках. Кроме того, необходимо взять под контроль и установить персональную ответственность по строительству двух гостиниц в Нижнем Новгороде, еще одну — в центре города на площади Театральной, до 31 мая необходимо ввести в эксплуатацию.

При этом Панов согласился с комментарием губернатора, что номерного фонда в городе хватает, «пока он только не согласован с оргкомитетом 2018 (“Россия-2018” — Прим. ТАСС), но это будет сделано в ближайшее время».

Ранее сообщалось, что в 2016 году Hilton открыл трехзвездочный отель в Нижнем Новгороде за 1,3 млрд рублей, а также Marriott ввел в эксплуатацию гостиницу Courtyard by Marriott Nizhny Novgorod City Center на четыре звезды — вложения составили 10 млн евро. Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.