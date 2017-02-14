Шанцев: Все объекты ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде должны быть сданы к 1 мая следующего года

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«Нам в мае 2018 года надо все объекты уже сдать по штатной готовности, поэтому для нас начало чемпионата — это середина мая по всем объектам: стадион, метро, проспект Молодежный, тренировочные базы, учреждения здравоохранения. Не должно быть такого, как в других странах было, чтобы чемпионат начался, а еще строители не ушли со стройплощадки. Все графики нужно составлять исходя из этого срока, конечная дата — 1 мая. Я прошу все министерства, ведомства ориентироваться на это день», — сказал Шанцев.

В ходе заседания министр спорта региона Сергей Панов отметил, что обозначились проблемы с возведением трех тренировочных площадок к чемпионату: на стадионе «Локомотив» и микрорайоне «Мещера» в Нижнем Новгороде, а также стадионе «Химик» в Дзержинске. Все указанные объекты находятся на начальной стадии работ, а на «Локомотиве» — пока на стадии проектных изысканий. По этим площадкам, отметил Панов, намечается отставание от графика в несколько месяцев, которое, впрочем, планируется наверстать.

«Способны выполнить обещание, что несмотря на отставание, все будет построено в срок?», — спросил Шанцев министра. «Будем стараться», — сказал Панов. «Стараться — это не ответ. Я прошу мне составить графики, нужно полностью использовать время, которое нам дает 2017 год по погодным условиям с ранней весны и до поздней осени», — сказал Шанцев.