Шанцев: Все объекты ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде должны быть сданы к 1 мая следующего года
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев назвал конечный срок сдачи всех объектов, которые строятся к чемпионату мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде — 1 мая следующего года. Об этом он заявил в ходе заседания правительства региона, передает корреспондент ТАСС.
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«Нам в мае 2018 года надо все объекты уже сдать по штатной готовности, поэтому для нас начало чемпионата — это середина мая по всем объектам: стадион, метро, проспект Молодежный, тренировочные базы, учреждения здравоохранения. Не должно быть такого, как в других странах было, чтобы чемпионат начался, а еще строители не ушли со стройплощадки. Все графики нужно составлять исходя из этого срока, конечная дата — 1 мая. Я прошу все министерства, ведомства ориентироваться на это день», — сказал Шанцев.
В ходе заседания министр спорта региона Сергей Панов отметил, что обозначились проблемы с возведением трех тренировочных площадок к чемпионату: на стадионе «Локомотив» и микрорайоне «Мещера» в Нижнем Новгороде, а также стадионе «Химик» в Дзержинске. Все указанные объекты находятся на начальной стадии работ, а на «Локомотиве» — пока на стадии проектных изысканий. По этим площадкам, отметил Панов, намечается отставание от графика в несколько месяцев, которое, впрочем, планируется наверстать.
«Способны выполнить обещание, что несмотря на отставание, все будет построено в срок?», — спросил Шанцев министра. «Будем стараться», — сказал Панов. «Стараться — это не ответ. Я прошу мне составить графики, нужно полностью использовать время, которое нам дает 2017 год по погодным условиям с ранней весны и до поздней осени», — сказал Шанцев.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
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