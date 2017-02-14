Шанцев: Тренировочные базы ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде возводятся с небольшим отставанием

«Есть по ряду объектов отставание, но, на мой взгляд, не критичное — один-два месяца. Есть некоторое организационное отставание по тренировочным площадкам на Мещере и стадионе “Локомотив” в Нижнем Новгороде, а также стадионе “Химик” в Дзержинске, но это не такие объемные работы. В ближайшее время мы закончим подготовку проектно- технической документации, и как только погодные условия позволят, приступим к этим работам. Я дал указание составить недельный график, жестко контролировать проведение работ на этих объектах», — сказал губернатор.

Как доложил министр спорта региона Сергей Панов, по двум из указанных тренировочных площадок — на Мещере и стадионе «Химик» — получены положительные заключения госэкспертиз, и строители готовятся там приступить к работам. Площадка на стадионе «Локомотив» по-прежнему находится на стадии проектно-изыскательских работ. «Имеются следующие проблемы: в настоящее время в “красной зоне” в начале строительно-монтажных работ находится реконструкция тренировочной площадки на стадионе “Химик” — в связи с вмешательством УФАС работы были отложены, но контракт разыгран, есть победитель, и до конца февраля планируется заключение контракта», — сказал Панов.

В «желтой зоне», по его словам, находятся мероприятия по реконструкции стадиона «Локомотив». «В начале февраля получено отрицательное заключение госэкспертизы по документации, в настоящее время по ней отрабатываются замечания МЧС и МВД, ориентировочный срок отработки замечаний — до конца февраля. В связи с этим прогнозируется отставание на два месяца, но тем не менее окончание строительно-монтажных работ намечено на конец 2017 года и не вызывает сомнений — рабочие нагонят по графику строительства», — отметил Панов.

Также он добавил, что прогнозируется отставание на один месяц по возведению тренировочной площадки на Мещере в Нижнем Новгороде по причине отсутствия доведенных ассигнований из федерального бюджета. «По информации Минспорта РФ, проект распоряжения по ассигнованиям разработан и находится на согласовании в Минфине РФ, изменения будут внесены до 17 февраля», — сказал министр.