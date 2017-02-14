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14 февраля 2017, 13:21 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Шанцев: Тренировочные базы ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде возводятся с небольшим отставанием

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Возведение тренировочных баз к чемпионату мира по футболу в Нижнем Новгороде идет с отставанием от графика, но все работы будут выполнены в срок. Об этом сообщил по итогам заседания правительства губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

«Есть по ряду объектов отставание, но, на мой взгляд, не критичное — один-два месяца. Есть некоторое организационное отставание по тренировочным площадкам на Мещере и стадионе “Локомотив” в Нижнем Новгороде, а также стадионе “Химик” в Дзержинске, но это не такие объемные работы. В ближайшее время мы закончим подготовку проектно- технической документации, и как только погодные условия позволят, приступим к этим работам. Я дал указание составить недельный график, жестко контролировать проведение работ на этих объектах», — сказал губернатор.

Как доложил министр спорта региона Сергей Панов, по двум из указанных тренировочных площадок — на Мещере и стадионе «Химик» — получены положительные заключения госэкспертиз, и строители готовятся там приступить к работам. Площадка на стадионе «Локомотив» по-прежнему находится на стадии проектно-изыскательских работ. «Имеются следующие проблемы: в настоящее время в “красной зоне” в начале строительно-монтажных работ находится реконструкция тренировочной площадки на стадионе “Химик” — в связи с вмешательством УФАС работы были отложены, но контракт разыгран, есть победитель, и до конца февраля планируется заключение контракта», — сказал Панов.

В «желтой зоне», по его словам, находятся мероприятия по реконструкции стадиона «Локомотив». «В начале февраля получено отрицательное заключение госэкспертизы по документации, в настоящее время по ней отрабатываются замечания МЧС и МВД, ориентировочный срок отработки замечаний — до конца февраля. В связи с этим прогнозируется отставание на два месяца, но тем не менее окончание строительно-монтажных работ намечено на конец 2017 года и не вызывает сомнений — рабочие нагонят по графику строительства», — отметил Панов.

Также он добавил, что прогнозируется отставание на один месяц по возведению тренировочной площадки на Мещере в Нижнем Новгороде по причине отсутствия доведенных ассигнований из федерального бюджета. «По информации Минспорта РФ, проект распоряжения по ассигнованиям разработан и находится на согласовании в Минфине РФ, изменения будут внесены до 17 февраля», — сказал министр.

В ноябре прошлого года губернатор Валерий Шанцев сообщил, что четвертый объект для подготовки команд в Нижегородской области — тренировочная база в г. Бор — построена. Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Номерного фонда достаточно в Нижнем Новгороде уже сейчас для размещения клиентских групп Международной федерации футбола (ФИФА) во время чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в ходе заседания правительства, передает корреспондент ТАСС.
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