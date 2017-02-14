Шанцев: Тренировочные базы ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде возводятся с небольшим отставанием
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Возведение тренировочных баз к чемпионату мира по футболу в Нижнем Новгороде идет с отставанием от графика, но все работы будут выполнены в срок. Об этом сообщил по итогам заседания правительства губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
«Есть по ряду объектов отставание, но, на мой взгляд, не критичное —
Как доложил министр спорта региона Сергей Панов, по двум из указанных тренировочных площадок — на Мещере и стадионе «Химик» — получены положительные заключения госэкспертиз, и строители готовятся там приступить к работам. Площадка на стадионе «Локомотив»
В «желтой зоне», по его словам, находятся мероприятия по реконструкции стадиона «Локомотив». «В начале февраля получено отрицательное заключение госэкспертизы по документации, в настоящее время по ней отрабатываются замечания МЧС и МВД, ориентировочный срок отработки замечаний — до конца февраля. В связи с этим прогнозируется отставание на два месяца, но тем не менее окончание
Также он добавил, что прогнозируется отставание на один месяц по возведению тренировочной площадки на Мещере в Нижнем Новгороде по причине отсутствия доведенных ассигнований из федерального бюджета. «По информации Минспорта РФ, проект распоряжения по ассигнованиям разработан и находится на согласовании в Минфине РФ, изменения будут внесены до 17 февраля», — сказал министр.
В ноябре прошлого года губернатор Валерий Шанцев сообщил, что четвертый объект для подготовки команд в Нижегородской области — тренировочная база в г. Бор — построена. Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
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