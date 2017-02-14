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14 февраля 2017, 11:57 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Стадион «Лужники» будет введён в эксплуатацию до конца первого полугодия

Стадион «Лужники» планируется сдать в эксплуатацию до конца первого полугодия.

Об этом сегодня сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Все строительные работы в “Лужниках” уже завершены, ведётся монтаж инженерного оборудования, заканчивается внутренняя отделка. У нас нет никаких сомнений в том, что до конца первого полугодия стадион будет сдан, хотя фактически на поле можно играть уже сейчас.

 Уже в апреле мы продолжим работы по благоустройству. В будущем нам предстоит разместить на территории комплекса большое количество временных сооружений, необходимых для проведения чемпионата мира. Это зоны для журналистов, фан-зоны, зоны вип-гостей и разгрузки мультимедийного оборудования», — цитирует Хуснуллина портал стройкомплекса Москвы.
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