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14 февраля 2017, 13:58 | Футбол: Чемпионат мира | ПРАЙМ

ЦБ выпустит пластиковую купюру в 100 руб, посвященную ЧМ по футболу

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Банк России планирует в I квартале 2018 года выпустить пластиковую купюру в 100 рублей, посвященную Чемпионату мира по футболу, сообщил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский.

<em>МОСКВА 14 <span class=error>фев</span> — <span class=error>ПРАЙМ</span>. </em>Банк России планирует в I квартале 2018 года выпустить пластиковую купюру в 100 рублей посвященную Чемпионату мира по футболу сообщил первый зампред ЦБ Георгий <span class=error>Лунтовский</span>. Увеличить
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«То, что памятная банкнота, посвященная Чемпионату мира по футболу, будет пластиковой, это стопроцентно… Я надеюсь, что мы ее выпустим в I квартале следующего года», — сказал он журналистам.

Осенью 2016 года Лунтовский сообщал, что Банк России в перспективе может заменить бумажные купюры некоторых номиналов пластиковыми, начав с выпуска сторублевой банкноты в честь проведения в России в 2018 году чемпионата мира по футболу.

Также о возможности изготовления памятной банкноты к ЧМ-2018 номиналом в 100 рублей говорил глава Гознака Аркадий Трачук.
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