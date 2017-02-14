ЦБ выпустит пластиковую купюру в 100 руб, посвященную ЧМ по футболу
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Банк России планирует в I квартале 2018 года выпустить пластиковую купюру в 100 рублей, посвященную Чемпионату мира по футболу, сообщил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский.
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«То, что памятная банкнота, посвященная Чемпионату мира по футболу, будет пластиковой, это стопроцентно… Я надеюсь, что мы ее выпустим в I квартале следующего года», — сказал он журналистам.
Осенью 2016 года Лунтовский сообщал, что Банк России в перспективе может заменить бумажные купюры некоторых номиналов пластиковыми, начав с выпуска сторублевой банкноты в честь проведения в России в 2018 году чемпионата мира по футболу.
Также о возможности изготовления памятной банкноты к ЧМ-2018 номиналом в 100 рублей говорил глава Гознака Аркадий Трачук.
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