К чемпионату мира по футболу в Перми появится фан-парк
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, в Перми на набережной Камы будет оборудован
фан-парк.
Об этом сегодня на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры сообщил первый
По его словам, в рамках этой идеи предполагается установка на одном из участков набережной больших экранов, чтобы у любителей футбола была возможность наблюдать за матчами чемпионата. Господин Рыбакин пояснил «Ъ», что пока идут переговоры с городскими и федеральными властями по определению места будущего
Напомним, также, что пермский СК им. Сухарева определен оргкомитетом ЧМ-2018 в качестве тренировочной базы одной из футбольных сборных, которой предстоит сыграть в групповом турнире в Екатеринбурге. Всего в России будет создано 30 таких тренировочных баз.
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