К чемпионату мира по футболу в Перми появится фан-парк

Об этом сегодня на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры сообщил первый вице-премьер правительства края Владимир Рыбакин.



По его словам, в рамках этой идеи предполагается установка на одном из участков набережной больших экранов, чтобы у любителей футбола была возможность наблюдать за матчами чемпионата. Господин Рыбакин пояснил «Ъ», что пока идут переговоры с городскими и федеральными властями по определению места будущего фан-парка и финансовых вложений в него от каждой из сторон. По предварительной информации, федерация может вложить в его обустройство порядка 100 млн руб.



Напомним, также, что пермский СК им. Сухарева определен оргкомитетом ЧМ-2018 в качестве тренировочной базы одной из футбольных сборных, которой предстоит сыграть в групповом турнире в Екатеринбурге. Всего в России будет создано 30 таких тренировочных баз.