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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28767069/
14 февраля 2017, 11:47 | Футбол: Чемпионат мира | Коммерсантъ

К чемпионату мира по футболу в Перми появится фан-парк

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, в Перми на набережной Камы будет оборудован фан-парк.

Об этом сегодня на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры сообщил первый вице-премьер правительства края Владимир Рыбакин.

По его словам, в рамках этой идеи предполагается установка на одном из участков набережной больших экранов, чтобы у любителей футбола была возможность наблюдать за матчами чемпионата. Господин Рыбакин пояснил «Ъ», что пока идут переговоры с городскими и федеральными властями по определению места будущего фан-парка и финансовых вложений в него от каждой из сторон. По предварительной информации, федерация может вложить в его обустройство порядка 100 млн руб.

Напомним, также, что пермский СК им. Сухарева определен оргкомитетом ЧМ-2018 в качестве тренировочной базы одной из футбольных сборных, которой предстоит сыграть в групповом турнире в Екатеринбурге. Всего в России будет создано 30 таких тренировочных баз.

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