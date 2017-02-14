Вице-губернатор: Петербург несет ответственность перед ФИФА за стадион «Зенит-Арена»

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«Мы в активной стадии соглашения о безвозмездном пользовании. Взяли требования ФИФА, чтобы понимать, где наша ответственность, где клуба (ФК “Зенит” — Прим. ТАСС). Но город со стадиона не уйдет до завершения матчей ЧМ-2018. Перед ФИФА несут ответственность РФ и город», — отметил Албин.

Строительство «Зенит-Арены» ведется с 2007 года. На объекте дважды менялся генподрядчик, а сроки сдачи переносились несколько раз. Объект был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016, однако некоторые работы продолжаются. Стоимость стадиона изначально составляла 6,7 млрд рублей, на конец января 2017 года, по данным властей Петербурга, она увеличилась до 41,7 млрд рублей.

Передача арены в Петербурге в управление футбольному клубу «Зенит» будет завершена до 31 марта. На «Зенит-Арене» пройдут матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.