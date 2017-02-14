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14 февраля 2017, 9:16 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Вице-губернатор: Петербург несет ответственность перед ФИФА за стадион «Зенит-Арена»

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербург и Россия несут ответственность перед Международной федерацией футбола (ФИФА) за стадион «Зенит-Арена». Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Албин на своей странице в Twitter.

Как сообщил <nobr>вице-губернатор</nobr> Санкт-Петербурга Игорь Албин город не уйдет со стадиона до завершения матчей ЧМ-2018. Увеличить
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«Мы в активной стадии соглашения о безвозмездном пользовании. Взяли требования ФИФА, чтобы понимать, где наша ответственность, где клуба (ФК “Зенит” — Прим. ТАСС). Но город со стадиона не уйдет до завершения матчей ЧМ-2018. Перед ФИФА несут ответственность РФ и город», — отметил Албин.

Строительство «Зенит-Арены» ведется с 2007 года. На объекте дважды менялся генподрядчик, а сроки сдачи переносились несколько раз. Объект был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016, однако некоторые работы продолжаются. Стоимость стадиона изначально составляла 6,7 млрд рублей, на конец января 2017 года, по данным властей Петербурга, она увеличилась до 41,7 млрд рублей.

Передача арены в Петербурге в управление футбольному клубу «Зенит» будет завершена до 31 марта. На «Зенит-Арене» пройдут матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.
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